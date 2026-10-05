La Dinamo Basket Brindisi esce sconfitta dal PalaCingolani-Pierini di Recanati al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per larghi tratti. La Svethia si impone 75-63, trovando nel secondo tempo l’allungo decisivo dopo la buona reazione della formazione brindisina.

Ancora assente Beyrne, fermo ai box, coach Sanchez conferma il quintetto iniziale visto all’esordio, con Mizerniuk, Chukwuma, Greco, Di Ianni e Pulli. L’avvio è positivo per la Dinamo, che approccia la gara con energia e precisione dall’arco, trascinata dalle triple di Chukwuma. Recanati risponde con Re, ma Brindisi riesce a trovare con continuità la via del canestro e a mantenere il punteggio in equilibrio. Nel finale di primo quarto i padroni di casa piazzano un parziale di 7-2 e riportano la gara sul 20-20. Nel secondo periodo Recanati trova maggiore continuità offensiva e costruisce il primo margine significativo. La Dinamo fatica a mantenere la stessa efficacia mostrata nei primi dieci minuti e va all’intervallo sotto di 11 punti sul 39-28.

La reazione brindisina al rientro dagli spogliatoi è immediata. La squadra alza l’intensità e torna a trovare soluzioni efficaci in attacco, firmando un parziale di 9-0 che riapre completamente la gara. Di Ianni è protagonista del rientro e sul 39-39 la Dinamo torna a mettere pressione ai padroni di casa. Recanati prova nuovamente ad allungare, ma Brindisi non si disunisce e con la tripla di Chukwuma ristabilisce la parità sul 45-45. Nel finale di terzo quarto la Svethia riesce a sfruttare alcune giocate individuali e le conclusioni dall’arco per ricostruire il proprio vantaggio, chiudendo la frazione sul 62-48. La Dinamo continua a lottare anche nell’ultimo periodo e prova a rientrare ancora una volta, riportandosi fino al -9 sul 66-57. Mizerniuk ed Errico provano a tenere aperta la partita, ma Recanati riesce a gestire il vantaggio nella parte conclusiva e chiude sul 75-63.

Prossimo appuntamento: sabato 10 ottobre, alle ore 18, la Dinamo tornerà al PalaZumbo (ancora a porte chiuse) per affrontare l’Amatori Pescara.

TABELLINO

Svethia Recanati – Dinamo Brindisi 75-63 Parziali: 20-20, 39-28, 62-48, 75-63.

Svethia Recanati: Re 23, Centanni 10, Micozzi, Gurini, Guerra 3, Filippucci, Tusuni 2, Arienti 16,

Sabbatini 2, Moretti 4, Pozzetti 15, Crucianelli. All. Schiavi.

Dinamo Brindisi: Greco 6, Lopez 3, Beyrne ne, Chukwuma 13, Pulli, De Fazio, Di Ianni 11, Rosso, Mazzeo, Mizerniuk 21, Errico 9. All. Sanchez.

Credit foto: Giulia Nina

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi