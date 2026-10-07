Come ci presentiamo online? Il nostro curriculum racconta davvero chi siamo? Siamo capaci di raccontarci in 60 secondi? E quanto conosciamo davvero l’Intelligenza Artificiale e le opportunità che può offrire?

Sono queste alcune delle domande dalle quali partirà “JOB LAB – Il tuo talento, il tuo futuro”, l’iniziativa dedicata ai giovani in programma venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso Mediaporto, in Viale Commenda a Brindisi.

Un appuntamento pensato come un vero e proprio laboratorio interattivo, nel quale i partecipanti potranno mettersi alla prova, confrontarsi e acquisire strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il mondo del lavoro.

Il format prevede quattro tavoli di lavoro, con 15 minuti dedicati a ciascuna sfida, attraverso i quali i giovani saranno chiamati a confrontarsi con alcune delle competenze oggi sempre più importanti per presentarsi e orientarsi nel mondo professionale.

Quattro sfide per raccontare il proprio talento. Il primo tavolo sarà dedicato al Social & Personal Branding: come ti presenti online? Un’occasione per riflettere sulla propria presenza digitale e sulla capacità di comunicare competenze, interessi e identità anche attraverso i canali online.

Il secondo sarà un vero e proprio CV Check: il tuo CV parla davvero di te? I partecipanti potranno confrontarsi sulla capacità del curriculum di valorizzare esperienze, competenze e potenzialità.

La terza sfida, Pitch Yourself, metterà alla prova la capacità di raccontarsi in maniera efficace: raccontati in 60 secondi. Un esercizio concreto per imparare a sintetizzare chi siamo, cosa sappiamo fare e cosa possiamo offrire.

Infine, IO & IA porterà il confronto sull’Intelligenza Artificiale: quanto conosci davvero l’IA? Un’occasione per interrogarsi sulle

nuove tecnologie e sul loro rapporto con studio, formazione e lavoro.

L’obiettivo di JOB LAB è creare uno spazio nel quale i giovani non siano semplici destinatari di informazioni, ma protagonisti di un’esperienza pratica, chiamati a sperimentare, rispondere a domande, confrontarsi e riflettere sulle proprie capacità.

Il filo conduttore dell’iniziativa è semplice: il talento non basta, bisogna anche imparare a riconoscerlo, valorizzarlo e raccontarlo.

In un mercato del lavoro nel quale competenze digitali, capacità comunicative, consapevolezza della propria identità professionale e conoscenza degli strumenti di Intelligenza Artificiale assumono un peso sempre maggiore, JOB LAB propone ai giovani un momento concreto per fermarsi, mettersi in gioco e prepararsi alle opportunità future.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività rivolte alle giovani generazioni e vede la presenza dei loghi di Galattica – Rete Giovani Puglia, Regione Puglia, ARTI Puglia, Comune di Brindisi e CNA ECIPA Brindisi, oltre ai riferimenti istituzionali riportati nella comunicazione dell’evento.

Infoline: 3929247092