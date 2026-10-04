Seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, che cede di misura in casa contro la Black Devils Meran Alperia per 35-36 al termine di un match intenso e combattuto fino alla fine.

Ritmi elevatissimi e girandola di reti sin dall’avvio nel Palazzetto dello Sport di. Contrada Vigna Marina, con i locali che tentano in un paio di circostanze di staccare la compagine alto-atesina (4-2 al 5’, 6-4 all’8’), trovando però sempre pronti gli avversari, costantemente a contatto sino al 16-16 del 24’.

Nel finale della prima frazione la formazione biancazzurra riesce a spingersi sul +4 grazie ad un break di 5-1 (21-17 al 29’), ma un contro break ospite di 3-0 a cavallo dell’intervallo annulla nuovamente il gap (21-20 al 32’), con la gara che torna sullo stesso andamento del primo tempo. La Junior, infatti non riesce mai ad andare oltre il +2, registrato per l’ultima volta sul 27-25 del 38’ e nel quarto d’ora conclusivo l’inerzia si sposta sul fronte degli uomini allenati da Juergen Prantner, che prima si portano sul +2 (29-31 al 45’) e poi sul +3 con un break di 3-0 tra 49’ e 51’ (da 31-31 a 31-34).

Con un analogo parziale di tre reti i fasanesi riescono a riequilibrare il match, impattando sul 35-35 al 59’, ma i Black Devils hanno la lucidità necessaria nelle ultime due azioni per trovare la rete del 35-36 a 35’’ dalla sirena e per respingere l’ultimo assalto biancazzurro, congelando i due punti.

Sabato prossimo trasferta a Bolzano, con il fermo obiettivo di porre fine al momento negativo, per i ragazzi allenati da Vito Fovio, che dichiara: “Abbiamo sbagliato nella gestione dei momenti decisivi, con tante palle perse, ed abbiamo subito nuovamente troppe reti, con i portieri non in gran giornata anche perché probabilmente poco aiutati. Mi assumo le responsabilità, ma dobbiamo cambiare passo subito, il prima possibile, perché così non si può andare avanti. Dopo Molteno eravamo chiamati oggi a dare una risposta alla società ed ai nostri tifosi ed abbiamo di nuovo toppato, quindi dobbiamo lavorare, lavorare ed ancora lavorare, sulla nostra identità, sul ritmo, sulla condizione fisica, sullo spirito di gruppo, senza guardare la classifica”.

Tabellino

Junior Fasano-Black Devils Meran Alperia 35-36 (21-18 p.t.)

Junior Fasano: Rossa, Curcic 7, G. Somma 5, Turchiarulo, Corcione, Neglia, Leban, D. Somma 2, Dello Vicario Giacinti 4, Lupo Timini, Capozzoli, Yousefinezhad 6, Marrochi 1, Beorlegui, Troulos 1, Codina Vivanco 9. All.: Vito Fovio.

Black Devils Meran Alperia: Gonzalez Parra, Eder, Brusic, Leonel Costa Da Silva 6, Conte 2, Visentin 5, Sa. Gerstgrasser 3, Si. Gerstgrasser 4, Ernst 10, Olguin, Contini, Borgato, Plater, Aguiar Torres 6. All.: Juergen Pranter.

Arbitri: Ciro Cardone-Luciano Cardone.

Risultati del 5° turno:

Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano 27-29, Publiesse Chiaravalle-Trieste 32-28, Macagi Cingoli-Pressano 23-23, Metelli Cologne-Salumificio Riva Molteno 28-27, Raimond Sassari-Orlando Haenna 37-23, Proger Cassano Magnago-SSV Bozen Loacker Volksbank 37-35, Junior Fasano-Black Devils Meran Alperia 35-36.

Classifica:

Raimond Sassari 10, Pressano 9, SSV Bozen Loacker Volksbank* 6, Proger Cassano Magnago*, Black Devils Meran Alperia e Metelli Cologne 6, Conversano, Teamnetwork Albatro Siracusa, Junior Fasano e Publiesse Chiaravalle 4, Macagi Cingoli 3, Salumificio Riva Molteno ed Orlando Haenna 2, Trieste* 0.

*Una partita in meno: si recuperano mercoledì 7/10 Conversano-Proger Cassano Magnago e Trieste-SSV Loacker Bozen Volksbank.

Prossimo turno: (10/10): Pressano-Raimond Sassari, Orlando Haenna-Publiesse Chiaravalle, Conversano-Macagi Cingoli, Black Devils Meran Alperia-Metelli Cologne, Trieste-Proger Cassano Magnago, Salumificio Riva Molteno-Teamnetwork Albatro Siracusa, SSV Bozen Loacker Volksbank-Junior Fasano (ore 20).

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara