A 40 anni dalla nascita del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, i Comuni italiani si riuniscono il 9 e 10 ottobre per definire una nuova agenda politica per la pace e i diritti umani.

Anche la Città di Mesagne partecipa all’Assemblea Nazionale delle Città per la Pace, in programma a Perugia il 9 e 10 ottobre 2026. A rappresentare l’amministrazione comunale e la comunità mesagnese sarà il consigliere comunale Mattia Dellomonaco.

“La pace non è una questione da delegare unicamente alle diplomazie internazionali — dichiara il Sindaco Francesco Rogoli — comincia dai nostri Comuni, dalla capacità di rispondere alle fragilità sociali, ai bisogni dei giovani e alle nuove disuguaglianze. Portiamo a Perugia la voce di una comunità che intende fare la propria parte nel costruire percorsi concreti di dialogo e nonviolenza. Essere presenti a questo importante appuntamento nazionale significa confermare l’impegno di Mesagne sui temi della cultura dei diritti, della solidarietà e dell’inclusione”.

L’evento si tiene in una ricorrenza altamente simbolica: il 40° anniversario dalla fondazione del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, nato proprio nel capoluogo umbro il 9 ottobre 1986. A quarant’anni di distanza, in una fase storica caratterizzata dal riaccendersi dei conflitti armati, dalla corsa al riarmo globale e dall’indebolimento del diritto internazionale, le città tornano a riaffermare la propria responsabilità politica e sociale, nel solco dell’insegnamento di figure fondamentali come Giorgio La Pira, Padre Ernesto Balducci e Antonio Papisca.

Il programma dei lavori si aprirà venerdì 9 ottobre presso la Sala dei Notari di Perugia con la sessione plenaria dal titolo “Costruire una città disarmata e disarmante”, alla presenza di sindaci e amministratori da tutta Italia. L’incontro vedrà la collaborazione delle Università di Perugia, della Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, della Rete Italiana delle Università per la Pace e del Dottorato in Peace Studies. Nel pomeriggio, le sessioni al Palazzo della Provincia serviranno a tracciare la nuova Agenda politica delle Città per la Pace, per poi concludere la prima giornata alla Rocca Paolina con l’omaggio ai costruttori della rete e la visita all’esposizione “La pace è un duro lavoro”. Sabato 10 ottobre i lavori proseguiranno con l’Assemblea del Giro d’Italia per la Pace, focalizzata sulla pianificazione della prossima Marcia PerugiAssisi.

L’Assemblea Nazionale è promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in collaborazione con la Provincia di Perugia, i Comuni di Perugia, Assisi e Bastia Umbra, l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Perugia, con il patrocinio di Rai Umbria.