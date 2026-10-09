La Dinamo Brindisi torna in campo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un avvio di campionato complicato e andare a caccia della prima vittoria stagionale. Sabato 10 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri ospiteranno l’Amatori Pescara al PalaZumbo nella sfida valida per la terza giornata di andata del girone E di Serie B Interregionale.

Una partita importante per la formazione di coach Sanchez, ancora alla ricerca dei primi due punti del campionato. Dopo le sconfitte contro Nuovo Basket Aquilano e Pallacanestro Recanati, la Dinamo vuole dare una risposta sul parquet e muovere finalmente la propria classifica, in una gara che rappresenta un’occasione per invertire la rotta e ritrovare fiducia. Le prime settimane di stagione sono state condizionate da diversi infortuni e acciacchi che hanno costretto lo staff tecnico a lavorare spesso con una squadra rimaneggiata. Tra le assenze più pesanti quelle di Thioye e Beyrne, due dei nuovi volti della Dinamo, alle quali si sono aggiunte le condizioni non ottimali di diversi elementi del roster. Una situazione che ha inevitabilmente limitato il lavoro di coach Sanchez, chiamato ancora una volta a gestire le risorse a disposizione e a trovare le soluzioni migliori per affrontare l’impegno di sabato.

Gli avversari: Al PalaZumbo arriverà un’Amatori Pescara profondamente rinnovata e affidata in questa stagione alla guida tecnica di Gianpio Ciociola. La formazione abruzzese ha raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Dopo il successo casalingo contro Adria Bari, è arrivato il ko all’overtime sul campo dei Lions Bisceglie. Tra i punti di riferimento della formazione biancorossa c’è il veterano Alberto Serafini, classe 1993, mentre grande attenzione merita il giovane Pietro Basta, classe 2006, già autore di 43 punti nelle prime due giornate e attualmente miglior realizzatore della squadra con una media di 21,5 punti a partita. Nel roster pescarese figurano anche Manolo Perella, Pietro Lisini e Leonardo Falappi, oltre a diversi giovani come Brian Dervishi, Omar Al Alosy, Maxim Fesik e Zelalem Di Battista. Tra gli ex c’è Davide Pucci, che ha vestito la maglia della Dinamo nella stagione 2023/24, la prima della società in Serie B Interregionale, contribuendo alla conquista della salvezza.

La gara si disputerà a porte chiuse, in conseguenza della sanzione ancora da scontare al PalaZumbo. Quella di sabato sarà l’ultima giornata di squalifica del campo.

Abitri dell’incontro: Francesco De Carlo di Lecce e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi