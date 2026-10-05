Nuovo Basket Aquilano – Rossotono New Virtus Mesagne 81 – 84.

14-19, 35-40, 57-58, 81-84.

Nuovo Basket Aquilano: Bologna n.e., Compagnoni 6, Ciccarelli n.e., Nardecchia, Marucci 8,Bischetti 5, Berardi n.e., Alfonsetti n.e., Cecchi 27, Cassar 27, Cabas n.e., Tuccella 8.

All. D’Addio

Rossotono New Virtus Mesagne: Ani 4, Idrissou 5, Montanile, Nicoletti n.e., Arnaldo 14, Fouce 27, Ponziani 9, Giuri 20, Coppola 5, Bangu n.e.

All. Olive

Vittoria di carattere, cuore e tecnica per i ragazzi della Rossotono New Virtus Mesagne, che espugnano il difficilissimo campo di Aquila per 81 – 84. Partita di grande livello tecnico con entrambe le squadre con una straordinaria percentuale dalla linea dei tre punti. In un ambiente caldo, con un arbitraggio definiamolo rivedibile e contro una squadra in grande fiducia, i ragazzi di Coach Olive hanno messo in mostra un’ottima pallacanestro, frutto di ottime scelte in attacco, grande attenzione difensiva. Sugli scudi Bautista Fouce autore di 27 punti con 7 triple e capitan Giuri autore di 20 punti. Una vittoria tutt’altro che banale in un campo dove crediamo vinceranno in poche, che certifica che la strada è quella giusta. Domenica 11 Ottobre si ritorna in campo, al Pala “De Francesco” arriva l’altra imbattuta Valentino BK Castellaneta. Palla a due ore 18.