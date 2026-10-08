October 8, 2026
Ott 8, 2026    Posted by    news

Prima volta nel porto di Brindisi per Allura, la nuova nave da crociera di lusso di Oceania Cruises, entrata in servizio nel 2025 e ultima arrivata nella flotta della compagnia.

La nave ha fatto il suo ingresso questa mattina nel porto interno di Brindisi, dove è stata accolta con la tradizionale cerimonia del maiden call, lo scalo inaugurale che prevede lo scambio dei crest tra le autorità portuali e il comandante. A rappresentare il porto di Brindisi è stato il Direttore di Esercizio Aldo Tanzarella, che ha incontrato il comandante di Allura, Pasquale De Cesare.

Nel corso della cerimonia, Tanzarella, portando i saluti del presidente Francesco Mastro, ha dato il benvenuto alla nave e al suo equipaggio, sottolineando la soddisfazione per l’arrivo a Brindisi di una nave di questo prestigio. L’auspicio è che questo primo approdo possa rappresentare l’inizio di una presenza più strutturata di Oceania Cruises negli itinerari futuri.

L’obiettivo è infatti quello di favorire l’inserimento di Brindisi nella programmazione crocieristica della compagnia anche nelle prossime stagioni, valorizzando le potenzialità turistiche della città e del territorio.

Un’opportunità legata alla capacità di Brindisi di offrire ai crocieristi un patrimonio fatto di storia, cultura, paesaggio, tradizioni e gastronomia, con esperienze in grado di arricchire la permanenza dei visitatori e generare ricadute positive sull’economia locale.

Allura è arrivata alle 9 da Spalato con a bordo 1.163 passeggeri e 770 membri dell’equipaggio. La partenza è prevista alle 19, quando la nave lascerà Brindisi per proseguire la navigazione verso Corfù.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accoglienza dei passeggeri. Presso l’Infopoint del Porto di Brindisi, gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS, i crocieristi potranno ricevere informazioni sul territorio e degustare alcuni prodotti tipici locali.

L’agenzia marittima di Allura a Brindisi è Titi Shipping since 1848.

Con circa 67 mila tonnellate di stazza, Allura è stata progettata per offrire un’esperienza di crociera di alto livello, con particolare attenzione alla gastronomia e alla qualità degli spazi. A bordo sono presenti cinque ristoranti specializzati, un Culinary Center e ampi ambienti dedicati agli ospiti.

Lo scalo inaugurale rappresenta dunque un’occasione per consolidare il rapporto tra Brindisi e il segmento delle crociere di fascia alta, puntando a trasformare una prima visita in una presenza stabile nei futuri itinerari della compagnia.

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