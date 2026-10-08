Prima volta nel porto di Brindisi per Allura, la nuova nave da crociera di lusso di Oceania Cruises, entrata in servizio nel 2025 e ultima arrivata nella flotta della compagnia.

La nave ha fatto il suo ingresso questa mattina nel porto interno di Brindisi, dove è stata accolta con la tradizionale cerimonia del maiden call, lo scalo inaugurale che prevede lo scambio dei crest tra le autorità portuali e il comandante. A rappresentare il porto di Brindisi è stato il Direttore di Esercizio Aldo Tanzarella, che ha incontrato il comandante di Allura, Pasquale De Cesare.

Nel corso della cerimonia, Tanzarella, portando i saluti del presidente Francesco Mastro, ha dato il benvenuto alla nave e al suo equipaggio, sottolineando la soddisfazione per l’arrivo a Brindisi di una nave di questo prestigio. L’auspicio è che questo primo approdo possa rappresentare l’inizio di una presenza più strutturata di Oceania Cruises negli itinerari futuri.

L’obiettivo è infatti quello di favorire l’inserimento di Brindisi nella programmazione crocieristica della compagnia anche nelle prossime stagioni, valorizzando le potenzialità turistiche della città e del territorio.

Un’opportunità legata alla capacità di Brindisi di offrire ai crocieristi un patrimonio fatto di storia, cultura, paesaggio, tradizioni e gastronomia, con esperienze in grado di arricchire la permanenza dei visitatori e generare ricadute positive sull’economia locale.

Allura è arrivata alle 9 da Spalato con a bordo 1.163 passeggeri e 770 membri dell’equipaggio. La partenza è prevista alle 19, quando la nave lascerà Brindisi per proseguire la navigazione verso Corfù.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accoglienza dei passeggeri. Presso l’Infopoint del Porto di Brindisi, gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS, i crocieristi potranno ricevere informazioni sul territorio e degustare alcuni prodotti tipici locali.

L’agenzia marittima di Allura a Brindisi è Titi Shipping since 1848.

Con circa 67 mila tonnellate di stazza, Allura è stata progettata per offrire un’esperienza di crociera di alto livello, con particolare attenzione alla gastronomia e alla qualità degli spazi. A bordo sono presenti cinque ristoranti specializzati, un Culinary Center e ampi ambienti dedicati agli ospiti.

Lo scalo inaugurale rappresenta dunque un’occasione per consolidare il rapporto tra Brindisi e il segmento delle crociere di fascia alta, puntando a trasformare una prima visita in una presenza stabile nei futuri itinerari della compagnia.