

Gli Estremi sono un gruppo musicale italiano di progressive rock. Formato alla fine degli anni ottanta, è oggi ancora attivo sulla scena italiana. Il gruppo è composto da una formazione eterogenea di sette elementi provenienti da diverse città italiane, da Brindisi a Torino, da Trieste a Forlì fino a Vienna. Gli Estremi lavorano prevalentemente a distanza.

La composizione, gli arrangiamenti e la produzione si sviluppano attraverso un confronto continuo e la condivisione del lavoro artistico che supera le distanze geografiche attraverso gli strumenti e l’innovazione tecnologica.

Il 18 settembre scorso è stato pubblicato il nuovo lavoro discografico, un EP dal titolo “Attraversando” (Crossing Through), disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il nuovo disco degli Estremi comprende cinque brani, cinque direzioni musicali originali, le cui interessanti composizioni spaziano dal rock progressivo al funk e al jazz.

Gli Estremi sono composti da Roberto Cardone (composizione e tastiere), Elisabetta Giove (voce), Aldo “Oldo” Giove (basso), Lorenzo “Fireball” Ciuciat (batteria), Francesco Betti (chitarra), Salvatore Gramaglia (voce) e Lorenzo “Ultravox” Bartolini (voce e cori).

Per info e contatti: https://estremi.rocks/ .

Venerdi 9 ottobre gli Estremi saranno ospiti di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione del nuovo EP “Attraversando”.

Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO