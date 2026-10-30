Mercoledì 28 ottobre alle 18:00 è uscito “Mercoledì Cinema”, il nuovo singolo di MAFFEI!.

Con questo brano, il cantautore brindisino torna a raccontare le relazioni e i paradossi della quotidianità con uno sguardo personale, sospeso tra pop e indie.

Il titolo suggerisce una scena: è mercoledì, la giornata volge al termine e si avvicina l’ora di andare al cinema.

In “Mercoledì Cinema”, però, l’appuntamento con il grande schermo diventa anche musica, in un gioco tra titolo, immaginario e orario di pubblicazione. Il singolo, infatti, è uscito di mercoledì alle 18:00, l’ora scelta simbolicamente per dare inizio alla serata cinematografica.

Al centro del brano ci sono il desiderio e l’intimità, temi che MAFFEI! affronta con una scrittura diretta e ironica.

La canzone prosegue il percorso inaugurato dalle uscite più recenti, mantenendo quello sguardo disincantato sulle relazioni e sulle contraddizioni della vita quotidiana che caratterizza il progetto.

MAFFEI! è il progetto solista di Marco Maffei, cantautore e chitarrista brindisino. Le sue canzoni nascono nell’estrema periferia di Brindisi, a pochi passi dall’aeroporto, in una cucina trasformata in studio. Da lì, mentre i voli low cost fanno tremare i vetri, Maffei scrive di sogni, speranze e disillusioni: esperienze quotidiane osservate con la sensibilità di una generazione che non ha troppa fretta di diventare adulta.

La sua identità musicale si muove in equilibrio tra etichette difficili da conciliare: troppo indie per il pop, troppo pop per l’indie. Una posizione di confine che si riflette in canzoni capaci di unire immediatezza e ironia, senza rinunciare a uno sguardo personale.

Il debutto discografico arriva nel 2017 con Maffei! (Sei uno stronzo), anticipato dal singolo “Le mie ex”. In quel periodo Maffei condivide il palco con Calcutta, Giorgio Poi, Canova, Gazzelle e Lo Stato Sociale. Dopo una pausa, torna come solista con Italia ’90 e Mary Poppins, riprendendo a costruire un repertorio che attraversa la quotidianità con leggerezza e disincanto.

Nel 2026 il percorso discografico riparte con RM/MI (Roma-Milano), seguito da “ISEE” e ora da “Mercoledì Cinema”. Il nuovo singolo si inserisce così in una traiettoria coerente: canzoni pop e indie che osservano da vicino desideri, rapporti e piccoli paradossi del presente, con la voce riconoscibile di un autore che continua a raccontare il proprio tempo a partire da un angolo molto personale.