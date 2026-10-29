E’ stato un incontro costruttivo quello di ieri in Prefettura, nel solco di un percorso di reindustrializzazione complesso ma virtuoso già avviatosi nel territorio brindisino, con particolare riguardo ai processi formativi e di costruzione delle nuove competenze, che coinvolgeranno il personale dipendente diretto e dei sistemi appalto e indotto di ENI/Versalis, in funzione dei nuovi insediamenti produttivi e dei piani industriali ad essi collegati.

Ringrazio, a nome della Cisl, il Prefetto Dott. Guido Aprea per il ruolo come sempre autorevole ed efficace, che ha creato le condizioni per la massima convergenza d’intenti tra tutte le componenti presenti al tavolo, sui quali seguiranno appuntamenti mirati e verifiche sempre più approfondite.

A cominciare dalla costituzione di un catalogo regionale inerente ai bisogni formativi del territorio, che progetterà percorsi collegati ai nuovi e distinti profili professionali richiesti delle aziende, predisponendo un bacino delle competenze che avrà la regia di Regione Puglia, Arpal e Organizzazioni sindacali, il cui primo incontro sarà calendarizzato a breve.

Insomma, esistono tutte le condizioni affinché Brindisi, grazie soprattutto all’azione concertativa e dialogante qui posta in essere, e da sempre privilegiata dalla Cisl, divenga prototipo di un modello formativo e di riqualificazione funzionale ad una reindustrializzazione che richiederà professionalità nuove, commisurate cioè alla complessità delle transizioni epocali in corso.

L’incontro è stato anche utile per definire ruoli e compiti da verificare in sede di Prefettura a cadenze pressoché mensili.

Il nostro obiettivo, che resta quello di sempre, è ancor più coerente con le recenti proposte contenute nel Libro Verde della Cisl nazionale, ovvero che la reindustrializzazione a Brindisi potrà e dovrà significare salvaguardia occupazionale, sviluppo sostenibile, occupazione aggiuntiva, coesione sociale, opportunità che siano contestualmente valorizzate tutte le restanti peculiarità produttive di cui il nostro territorio è ricco, al servizio della Regione Puglia e del Paese.

Antonio Baldassarre

Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi