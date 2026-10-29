Nella mattinata del 28 ottobre 2026, un’operazione lampo e un perfetto esempio di coordinamento interprovinciale hanno consentito di vanificare un ingente furto ai danni della pubblica amministrazione e del comparto agricolo pugliese.

L’intervento si colloca nell’ambito dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. Grazie all’intensificazione dei pattugliamenti nelle aree rurali e periferiche, pianificata dal Comando Provinciale per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e a danno delle attività agricole del territorio, i militari dell’Arma sono intervenuti con tempestività ed efficacia.

L’operazione scaturisce dalla stretta sinergia e dal fluido scambio informativo tra le Centrali Operative dei Comandi Provinciali Carabinieri di Taranto e Brindisi. Subito dopo il furto di due trattori agricoli di ingente valore marca New Holland – di proprietà dell’A.R.I.F. Puglia (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali, con sede legale a Modugno) e asportati nel corso della notte da un sito a Taranto – i flussi informativi condivisi tra le Centrali Operative hanno consentito l’immediata attivazione delle pattuglie sul territorio.

In questo contesto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, forti di una profonda e capillare conoscenza del territorio e delle sue aree rurali, hanno individuato e recuperato i due mezzi agricoli in Contrada Cantagallo.

Gli accertamenti condotti con assoluta rapidità e la perfetta aderenza alle indicazioni operative fornite dal Comando Provinciale di Brindisi hanno garantito un’immediata risposta alle istanze di legalità del territorio: la denuncia di furto, formalizzata nella stessa mattinata presso la Stazione Carabinieri competente dal responsabile provinciale dell’ente, ha trovato immediato e positivo riscontro con la restituzione dei mezzi al legittimo proprietario.

Il brillante risultato operativo evidenzia la centralità dell’azione di coordinamento tra i Comandi Provinciali, la tempestività dello scambio informativo tra le Centrali Operative e il valore strategico della pianificazione dei servizi di controllo del territorio, costantemente rivolti a garantire un presidio capillare, una reazione fulminea e una tutela efficace della sicurezza pubblica, del patrimonio dello Stato e del comparto agricolo.