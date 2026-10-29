Dal 3 al 7 novembre la residenza della World Music Academy sul tamburo a cornice italiano si apre al pubblico. Sul palco Peppe Leone, Nuhara, Luca Rossi, Trevize, Xabier Díaz, Daràss, Ashèblasta e, per la chiusura, DJ Gruff con Roberto Chiga.

Dal 3 al 7 novembre 2026 il Teatro Tex di San Vito dei Normanni (BR) ospita le serate di InOrbita, la residenza di ricerca e sperimentazione della World Music Academy dedicata al tamburo a cornice italiano. Di giorno musicisti e appassionati seguono laboratori, masterclass e incontri. Ogni sera la residenza si apre alla comunità con concerti, performance e feste a ballo, in cui il tamburo si ascolta nelle sue tante voci, dalla tradizione alla sperimentazione elettronica.

Giunta alla terza edizione, InOrbita fa parte delle attività del Dipartimento di Musiche e Danze Tradizionali della WMA ed è diretta da Vincenzo Gagliani e Federico Laganà. La residenza rientra nel programma Nuova Generazione Trad, sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, e si svolge con il patrocinio del Comune di San Vito dei Normanni.

Martedì 3 novembre: la Festa del Tamburello

Si comincia martedì 3 novembre alle 19:30 nel foyer del Teatro Tex con la Festa del Tamburello di Peppe Leone & Friends. Peppe Leone inaugura la residenza insieme ai tamburellisti arrivati da tutta la Puglia e da altre regioni. Il suo repertorio fonde composizioni tradizionali e originali e porta il pubblico da una dimensione mistica e rituale all’energia di un rave. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata.

Mercoledì 4 novembre: Nuhara

Mercoledì 4 novembre alle 21:30 sale sul palco Nuhara, il progetto siciliano di Gabriele Bazza, Michele Piccione e Federico Pipia. Tamburi a cornice, marranzani e zampogne incontrano live electronics e chitarre distorte, e i canti di lavoro diventano paesaggi sonori immersivi. A seguire c’è la festa a ballo nel foyer, con i suonatori e i danzatori in residenza.

Giovedì 5 novembre: Luca Rossi e Trevize

Giovedì 5 novembre alle 21:15 è la volta di Luca Rossi con “Tammorra Solo”, uno spettacolo intimo tra tammurriata, antiche preghiere, racconti e serenate della Campania. Luca Rossi porta la sua tammorra in giro per il mondo, da Parigi a Dakar, e ha collaborato tra gli altri con Enzo Avitabile, Teresa De Sio, la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Nicolas Jaar. La serata prosegue con il live set di Trevize, che unisce radici popolari pugliesi ed elettronica insieme a Giovanni Chirico e Federico Laganà.

Venerdì 6 novembre: Xabier Díaz

Venerdì 6 novembre alle 21:00 arriva dalla Galizia Xabier Díaz, voce storica dei Berrogüetto e maestro della pandeireta, il tamburello a sonagli della tradizione galiziana. In “A pandeireta en Galicia, un viaje infinito!”, un incontro moderato da Andrea De Siena, racconta il suo percorso tra ricerca sul campo, tutela del patrimonio orale e musica contemporanea. Subito dopo apre la festa a ballo con suonatori, danzatori e ospiti a sorpresa. L’ingresso è libero.

Sabato 7 novembre: la chiusura con DJ Gruff

Sabato 7 novembre la serata di chiusura comincia alle 19:30 con l’AperiJAM, una jam session acustica aperta a tutti. Alle 21:00 tocca a Daràss: Mico Corapi, Gabriele Trimboli, Giuseppe Pizzimenti, Giovanni Squillacioti e Domenico Celiberti portano sul palco il suono dell’Aspromonte e della Calabria jonica e le rotte mediterranee che lo attraversano. Alle 22:00 suona Ashèblasta, tra tradizione salentina, dub e ambient, con canti e registrazioni sul campo degli anni Cinquanta.

A chiudere la residenza è l’InOrbita Closing Concert, una produzione originale in cui DJ Gruff, figura storica dell’hip hop italiano e del turntablism, incontra i tamburi a cornice di Roberto Chiga e gli ospiti in residenza. Beat, metriche libere e scratch dialogano con la poliritmia della musica tradizionale. La festa prosegue fino a tarda notte con il dj set di Gruff.

Concerti e feste sono illuminati dall’installazione “IN ORBITA” di Luci Danzanti, un omaggio all’omonimo album di Caparezza. Per tutta la durata della residenza l’area food & beverage è curata da Campanella Meat & Bakery Events.

Programma delle serate

Martedì 3 novembre, ore 19:30 | Festa del Tamburello con Peppe Leone & Friends | Teatro Tex, Foyer | Ingresso gratuito

Mercoledì 4 novembre, ore 21:30 | Nuhara, a seguire festa a ballo | Teatro Tex

Giovedì 5 novembre, ore 21:15 | Luca Rossi, “Tammorra Solo”, a seguire Trevize live set | Teatro Tex

Venerdì 6 novembre, ore 21:00 | Incontro con Xabier Díaz, a seguire festa a ballo | Teatro Tex, Foyer | Ingresso libero

Sabato 7 novembre, dalle 19:30 | AperiJAM, Daràss, Ashèblasta, InOrbita Closing Concert con DJ Gruff | Teatro Tex

Per le serate di mercoledì, giovedì e sabato è previsto un biglietto unico, in prevendita su TicketSms. Il programma completo è su www.worldmusicacademy.it.

La World Music Academy

La World Music Academy è stata fondata nel 2012 dal maestro Vincenzo Gagliani negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda di San Vito dei Normanni (BR). È un centro sperimentale di formazione, produzione e ricerca nell’ambito delle musiche tradizionali e delle arti di radice. Con oltre 300 iscritti, corsi individuali su undici strumenti e numerosi laboratori collettivi, la WMA propone un modello di comunità artistica che cresce, produce e sperimenta insieme, con un focus sulla trasmissione generazionale.

APS World Music Academy

Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni (BR)