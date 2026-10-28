Un romanzo può diventare il punto di partenza per nuove scoperte, domande e occasioni di confronto. È quanto accaduto questa mattina all’IIS “Ettore Majorana” di Brindisi, dove gli studenti hanno incontrato Rosario Pellecchia, autore del libro Così doveva andare, pubblicato da Feltrinelli, nell’ambito del Festival Confabulare. Un appuntamento che ha visto i ragazzi partecipare con attenzione e curiosità, dando vita a un dialogo vivace con l’autore sul valore delle storie e della lettura.

All’iniziativa hanno preso parte la consigliera regionale Isabella Lettori, che ha portato i saluti del presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, la segretaria generale del Consiglio regionale, Mimma Gattulli, e Maria Blu, coordinatrice del progetto Confabulare, insieme ai docenti e agli studenti dell’istituto. Questi ultimi hanno seguito con grande attenzione l’incontro, partecipando attivamente al confronto e rivolgendo numerose domande all’autore per approfondirne il percorso professionale e letterario.

“Il Consiglio regionale – ha dichiarato la consigliera Lettori nel suo saluto – non vuole essere soltanto il luogo in cui si approvano le leggi, ma anche un punto di riferimento per il territorio e per i giovani, promuovendo la crescita civile e culturale della comunità. Per questo sosteniamo la lettura, gli autori, l’editoria e le iniziative che favoriscono il dialogo e la condivisione del sapere. Crediamo nelle biblioteche come luoghi vivi di conoscenza e nelle reti di collaborazione come strumenti per crescere insieme. Ai ragazzi rivolgo un invito: coltivate la curiosità, la passione per la lettura e la capacità di sognare. Come Regione, continueremo a impegnarci per valorizzare i talenti e offrire loro opportunità per il futuro”.

L’iniziativa si inserisce nel programma del Festival letterario Confabulare – Libri fuori dagli scaffali, progetto di promozione della lettura finanziato dal Consiglio regionale della Puglia e rivolto in particolare alle giovani generazioni. Attraverso attività nelle scuole, incontri con gli autori ed esperienze sul territorio, il festival si propone di avvicinare i ragazzi al mondo dei libri, stimolando la partecipazione attiva e favorendo la diffusione della cultura.

“Il sostegno al progetto letterario Confabulare – ha evidenziato Mimma Gattulli – rappresenta il continuo impegno del Consiglio regionale della Puglia nella promozione della cultura come strumento di crescita civile e sociale. Attraverso la Teca del Mediterraneo, le iniziative editoriali, gli incontri e i progetti dedicati al patrimonio e alle identità del nostro territorio, il Consiglio valorizza la ricchezza culturale pugliese e la rende accessibile alle nuove generazioni. La cultura, infatti, non è soltanto memoria del passato, ma una risorsa viva da condividere e trasmettere. Per questo è importante non solo accogliere gli studenti nelle nostre istituzioni, ma anche raggiungerli nei luoghi in cui vivono e studiano, avvicinandoli alla lettura e alla conoscenza”.

Attraverso il racconto della propria esperienza, Rosario Pellecchia ha accompagnato gli studenti alla scoperta del suo percorso di autore, offrendo spunti di riflessione su temi legati alla quotidianità. I ragazzi hanno seguito con interesse il racconto, intervenendo con numerose domande e dando vita a un dialogo vivace e partecipato.

“Le mie storie – ha dichiarato Pellecchia – raccontano spesso il contrasto tra persone diverse per età, cultura ed estrazione sociale. In questo libro, attraverso il protagonista Gaetano e il suo lavoro in un luogo apparentemente grigio e privo di stimoli, racconto come anche ciò che sembra insignificante possa rivelarsi ricco di storie e significati. Gli oggetti che abbandoniamo sono testimoni delle nostre vite, proprio come le persone che incontriamo ogni giorno custodiscono mondi che non conosciamo. Credo che la curiosità sia uno strumento potentissimo per riscoprire ciò che ci circonda e sottrarci alla distrazione continua. Basta fermarsi, osservare e ascoltare: ogni persona ha qualcosa da raccontare e ogni cosa può aiutarci a guardare la realtà con occhi nuovi”.

L’appuntamento al Majorana ha confermato il valore di questo percorso, evidenziando il ruolo della lettura nella formazione dei giovani e nella creazione di occasioni di dialogo e confronto tra generazioni. Un impegno che il Consiglio regionale della Puglia rinnova, continuando a sostenere iniziative capaci di avvicinare gli studenti ai libri e a valorizzare la cultura come strumento di conoscenza, condivisione e crescita.