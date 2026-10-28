Mi rendo interprete dell’unanime cordoglio della Città di Brindisi, che in queste ore è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, Presidente del Salone Nautico di Puglia.

Meo ha dato lustro a Brindisi, l’ha indicata come punto di riferimento naturale e imprescindibile della nautica ed ha contribuito, con la sua azione, a quel nuovo sviluppo legato alla vocazione marinara di Brindisi, che resta la radice più profonda della nostra comunità.

A noi il compito di proseguire sulla strada che ha intrapreso con altri, continuando ad alimentare il suo sogno che ora è realtà consolidata.