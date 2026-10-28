La Cisl Taranto Brindisi, attraverso il segretario generale Antonio Baldassarre, esprime dolore e cordoglio per l’immatura scomparsa, a causa di un malore, di Giuseppe Meo, fondatore e presidente del Salone Nautico di Puglia (Snim) e tra i promotori del Polo nautico “Brundisium”.

“Manifestiamo affettuosa vicinanza alla famiglia, alla moglie Barbara ed ai tre figli, ricordando non solo l’uomo e il professionista che ha messo al servizio della comunità brindisina proprie energie e competenze – sottolinea Baldassarre – ma anche l’imprenditore illuminato, la cui visione di sviluppo sostenibile è stata comunemente apprezzata e diviene oggi una sorta di eredità che la politica, l’azione amministrativa, le forze sociali e il sistema delle imprese del territorio hanno l’obbligo morale di preservare e di sviluppare.”

UFFICIO STAMPA CISL