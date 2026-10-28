October 28, 2026
Ott 28, 2026    Posted by    news

Ci sono persone che lasciano un segno profondo, non solo per ciò che realizzano, ma per la passione, la visione, la fatica e la dedizione con cui contribuiscono alla crescita della propria comunità.

Oggi la Puglia, Brindisi e il mondo della nautica perdono una figura straordinaria. Con profondo dolore, esprimo il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Meo, imprenditore e protagonista dello sviluppo del comparto nautico e del nostro territorio.

Giuseppe è stato al nostro fianco fin dai primi passi: nel 2025 ha creduto nel progetto de I Colori dell’Energia, ospitando la prima edizione dell’evento, per poi rinnovare il proprio sostegno nel 2026, partecipando come attento e stimato relatore alla seconda edizione. Una vicinanza che testimonia la condivisione di una visione comune, fondata sulla valorizzazione delle eccellenze produttive, sull’innovazione e sulla capacità di creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per le future generazioni.

Custodirò il ricordo della sua straordinaria passione, della lungimiranza imprenditoriale e dell’impegno con cui ha guidato e fatto crescere il Salone Nautico di Puglia, contribuendo alla promozione della nautica e allo sviluppo della cantieristica.

Particolarmente prezioso è stato il suo contributo a favore delle nuove generazioni, attraverso la promozione di percorsi di formazione e crescita professionale. Un impegno capace di guardare al futuro, creando opportunità concrete per i giovani e lasciando un’eredità importante per l’intero comparto e per la comunità brindisina.

Alla moglie Barbara, ai figli Federica, Martina e Alessio e a tutti i suoi cari rivolgo un abbraccio sincero e affettuoso, con la vicinanza mia personale e di tutta la comunità de I Colori dell’Energia, nella consapevolezza che il ricordo di Giuseppe e il valore del suo operato continueranno a vivere nel tempo.

Gabriele Menotti Lippolis
Presidente de I Colori dell’Energia
Insieme a tutto lo staff de I Colori dell’Energia

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