Ci sono persone che lasciano un segno profondo, non solo per ciò che realizzano, ma per la passione, la visione, la fatica e la dedizione con cui contribuiscono alla crescita della propria comunità.

Oggi la Puglia, Brindisi e il mondo della nautica perdono una figura straordinaria. Con profondo dolore, esprimo il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Meo, imprenditore e protagonista dello sviluppo del comparto nautico e del nostro territorio.

Giuseppe è stato al nostro fianco fin dai primi passi: nel 2025 ha creduto nel progetto de I Colori dell’Energia, ospitando la prima edizione dell’evento, per poi rinnovare il proprio sostegno nel 2026, partecipando come attento e stimato relatore alla seconda edizione. Una vicinanza che testimonia la condivisione di una visione comune, fondata sulla valorizzazione delle eccellenze produttive, sull’innovazione e sulla capacità di creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per le future generazioni.

Custodirò il ricordo della sua straordinaria passione, della lungimiranza imprenditoriale e dell’impegno con cui ha guidato e fatto crescere il Salone Nautico di Puglia, contribuendo alla promozione della nautica e allo sviluppo della cantieristica.

Particolarmente prezioso è stato il suo contributo a favore delle nuove generazioni, attraverso la promozione di percorsi di formazione e crescita professionale. Un impegno capace di guardare al futuro, creando opportunità concrete per i giovani e lasciando un’eredità importante per l’intero comparto e per la comunità brindisina.

Alla moglie Barbara, ai figli Federica, Martina e Alessio e a tutti i suoi cari rivolgo un abbraccio sincero e affettuoso, con la vicinanza mia personale e di tutta la comunità de I Colori dell’Energia, nella consapevolezza che il ricordo di Giuseppe e il valore del suo operato continueranno a vivere nel tempo.

Gabriele Menotti Lippolis

Presidente de I Colori dell’Energia

Insieme a tutto lo staff de I Colori dell’Energia