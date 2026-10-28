Una stagione che intreccia linguaggi, generazioni ed esperienze artistiche. Katharà presenta il cartellone 2026/2027 del Teatro Sociale di Fasano, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e con Puglia Culture: sedici appuntamenti tra teatro, teatro-danza, danza e musica, affiancati da percorsi di formazione dedicati ai giovani interpreti e alle professionalità del palcoscenico.

La proposta riunisce compagnie, artisti e realtà del territorio, accostando nuove drammaturgie, riletture di opere letterarie, commedie e ricerca scenica. A caratterizzare la stagione è anche l’attenzione all’accessibilità, con biglietti ridotti per gli studenti e una formula di mini abbonamento che consente al pubblico di costruire il proprio percorso tra gli spettacoli.

La collaborazione con Puglia Culture

Quattro gli appuntamenti teatrali che compongono il percorso in collaborazione con Puglia Culture. Si comincia giovedì 14 gennaio 2027 alle ore 20:30 con “Modugno, prima di volare”, di Teatro Koreja.

Mercoledì 24 febbraio alle ore 20:30 sarà la volta di “Nuda preghiera” di Emilio Rentocchini, prodotto da Sardegna Teatro, Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Accademia Perduta-Romagna Teatri e La Luna nel Letto.

Il percorso proseguirà venerdì 12 marzo alle ore 20:30 con la Compagnia del Sole che proporrà “Marie Magdalene D. – Le conseguenze del coraggio”, in conclusione giovedì 8 aprile alle ore 20:30, Principio Attivo Teatro porterà in scena “Il grande spavento”.

Il teatro: dalla commedia alle nuove generazioni

Il cartellone teatrale comprende tre proposte di SenzaConfine. Domenica 17 gennaio alle ore 19:00 andrà in scena “Il mistero di Wellington”, liberamente ispirato a “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon, con la regia di David Marzi.

Mercoledì 14 aprile alle ore 20:30 sarà presentato “Stelle”, dal libro “Stanotte guardiamo le stelle” di Alì Ehsani, con Samuele Antico, Lorenzo Brugnoni ed Elia Testa, diretto da David Marzi, con Teresa Cecere aiuto regia. Domenica 16 maggio alle ore 19:00 arriverà invece “Gocce di pioggia”, liberamente ispirato a “When the Rain Stops Falling” di Andrew Bovell, con la regia di David Marzi e Teresa Cecere, una produzione SenzaConfine in collaborazione con Teatro Finestra di Aprilia.

Tre gli appuntamenti organizzati dal G.A.T. “Peppino Mancini”. Venerdì 29 gennaio alle ore 20:30, la Compagnia Teatrale Amici Nostri proporrà “Muratori” di Edoardo Erba. Sabato 20 febbraio alle ore 20:30 spazio a “Mille e una Napoli: la più grande storia d’amore”, spettacolo musicale e teatrale di Grazia D’Aversa e Marianna Mariano, in scena insieme a Massimiliano Conte. Venerdì 5 marzo alle ore 20:30 toccherà a “Cena tra amici” di Pio Segni, con la compagnia Voci nella Notte, per la regia di Federico Passariello.

Teatro-danza e danza

Il primo appuntamento con il teatro-danza è fissato per domenica 15 novembre 2026 alle ore 19:00 con “The Other Faust”, proposto dall’Accademia Unika con la regia e le coreografie di Sabrina Speranza. Venerdì 30 aprile 2027 alle ore 20:30 il G.A.T. “Peppino Mancini” e l’Accademia Fuori di Danza presenteranno “Medea – Corpi in esilio”, scritto e diretto da Mimmo Capozzi, con le coreografie di Grazia Micoli. La danza chiuderà il cartellone sabato 22 maggio alle ore 20:30 con “Consciamente contaminato” dell’Accademia Fuori di Danza di Grazia Micoli.

La musica con Fasanomusica

La programmazione musicale, a cura di Fasanomusica, ha preso il via il 14 ottobre con “Geoff Westley & Friends – Incontro con un mito del pop internazionale”, insieme a musicisti, voci soliste e all’Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

A dicembre seguiranno due appuntamenti di “Nuove Armonie – Musiche del presente”, dedicati a giovani compositrici e compositori per le nuove generazioni. Giovedì 3 dicembre alle ore 10:30, l’incontro riservato alle scuole vedrà protagoniste Paola Felicioni e Milena Giomboni; venerdì 4 dicembre alle ore 18:30 sarà la volta di Giuseppe Torrisi e Andrea Passeri.

La formazione, in scena e dietro le quinte

Accanto agli spettacoli, Katharà conferma l’impegno nella formazione con FuTUra – Laboratorio attoriale preaccademico, a cura di SenzaConfine, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Il percorso triennale prevede trecento ore per ciascuna annualità e comprende recitazione, tecnica vocale, dizione, movimento, drammaturgia, recitazione cinematografica e preparazione al lavoro nello spettacolo.

Le attività si svolgono da ottobre 2026 a giugno 2027, presso il Teatro Sociale e la sede di Officine Futura in via Lancia, con un costo mensile di 60 euro.

Da gennaio a marzo si terrà inoltre “Dietro le quinte – Laboratorio tecnico di secondo livello”, a cura di Francesco Napoletano del G.A.T. “Peppino Mancini”. Rivolto a chi ha già iniziato a sperimentare le tecniche teatrali, il laboratorio alternerà teoria ed esercitazioni pratiche nelle attività di macchinista-scenotecnico e tecnico delle luci e del suono.

Per gli spettacoli di teatro, teatro-danza e danza il biglietto è di 10€, con ridotto studenti a 5€. La novità di quest’anno è rappresentata dal mini abbonamento Katharà che permetterà di scegliere cinque spettacoli al costo di 35€ tra queste sezioni, esclusi i quattro titoli della rassegna Puglia Culture.

Informazioni e prenotazioni: 334 1144911

Teatro Sociale di Fasano – Via De Giosa, angolo via Nazionale dei Trulli

www.teatrosocialefasano.it