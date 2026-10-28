Una straordinaria occasione di orgoglio ed emozione per il Liceo “G. Durano”, che ieri ha ottenuto un importante traguardo in occasione della cerimonia di premiazione del 54° Concorso Nazionale EIP “Musica Giovane – Enrico Bartolini”, Borse di studio CSC – Sezione Inno, ospitata nella prestigiosa cornice della Biblioteca Nazionale di Roma.

A ritirare questo riconoscimento Andrea Cappelluccio, studente della classe 5ª M del Liceo “G. Durano”, accompagnato dal prof. Danilo Leo. A condividere la gioia di questo momento la presenza della Dirigente Scolastica del Liceo Marzolla Leo Simone Durano, Prof.ssa Carmen Taurinio, entusiasta per un risultato che premia la sensibilità artistica e l’impegno profuso nella valorizzazione della musica come strumento di crescita e formazione.

Un riconoscimento prestigioso che dà voce al talento dei giovani e valorizza il ruolo della scuola come luogo di cultura.

Protagonista di questo importante successo è “Note di libertà”, il brano composto dal prof. Danilo Leo nell’ambito del progetto Jazz. Una composizione originale, caratterizzata da una melodia solenne e accattivante e da un trascinante ritmo ragtime, capace di coniugare energia, eleganza e profondità espressiva.

Dedicato alle studentesse e agli studenti del Liceo musicale “G. Durano”, il brano è un autentico inno al potere universale della musica: un linguaggio capace di abbattere le barriere e alimentare sentimenti di speranza per un futuro di pace.

“Note di libertà” è molto più di una composizione musicale: è un messaggio rivolto alle nuove generazioni, un invito a coltivare i propri talenti e a costruire ponti di dialogo.

In un mondo attraversato da sfide e complessità, la musica diventa una voce autentica, uno strumento per guardare al futuro con fiducia.

Un risultato che riempie di orgoglio e che testimonia quanto la passione e la qualità dei percorsi formativi possano generare esperienze di grande valore. Il prestigioso riconoscimento conferito a “Note di libertà” rappresenta un motivo di gioia per l’intera comunità scolastica e un incoraggiamento a continuare a investire nella cultura musicale come occasione di crescita personale, inclusione e cittadinanza attiva.

Congratulazioni allo studente Andrea Cappelluccio, al prof. Danilo Leo e a tutti coloro che hanno contribuito a questo significativo traguardo, portando a Roma il talento, la creatività e i valori del Liceo “G. Durano”.

La musica unisce. La libertà ispira. Il talento dei giovani rende orgogliosi!