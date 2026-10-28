October 28, 2026
Ott 28, 2026    Posted by    news

Una straordinaria occasione di orgoglio ed emozione per il Liceo “G. Durano”, che ieri ha ottenuto un importante traguardo in occasione della cerimonia di premiazione del 54° Concorso Nazionale EIP “Musica Giovane – Enrico Bartolini”, Borse di studio CSC – Sezione Inno, ospitata nella prestigiosa cornice della Biblioteca Nazionale di Roma.

A ritirare questo riconoscimento Andrea Cappelluccio, studente della classe 5ª M del Liceo “G. Durano”, accompagnato dal prof. Danilo Leo. A condividere la gioia di questo momento la presenza della Dirigente Scolastica del Liceo Marzolla Leo Simone Durano, Prof.ssa Carmen Taurinio, entusiasta per un risultato che premia la sensibilità artistica e l’impegno profuso nella valorizzazione della musica come strumento di crescita e formazione.

Un riconoscimento prestigioso che dà voce al talento dei giovani e valorizza il ruolo della scuola come luogo di cultura.
Protagonista di questo importante successo è “Note di libertà”, il brano composto dal prof. Danilo Leo nell’ambito del progetto Jazz. Una composizione originale, caratterizzata da una melodia solenne e accattivante e da un trascinante ritmo ragtime, capace di coniugare energia, eleganza e profondità espressiva.

Dedicato alle studentesse e agli studenti del Liceo musicale “G. Durano”, il brano è un autentico inno al potere universale della musica: un linguaggio capace di abbattere le barriere e alimentare sentimenti di speranza per un futuro di pace.

“Note di libertà” è molto più di una composizione musicale: è un messaggio rivolto alle nuove generazioni, un invito a coltivare i propri talenti e a costruire ponti di dialogo.

In un mondo attraversato da sfide e complessità, la musica diventa una voce autentica, uno strumento per guardare al futuro con fiducia.
Un risultato che riempie di orgoglio e che testimonia quanto la passione e la qualità dei percorsi formativi possano generare esperienze di grande valore. Il prestigioso riconoscimento conferito a “Note di libertà” rappresenta un motivo di gioia per l’intera comunità scolastica e un incoraggiamento a continuare a investire nella cultura musicale come occasione di crescita personale, inclusione e cittadinanza attiva.

Congratulazioni allo studente Andrea Cappelluccio, al prof. Danilo Leo e a tutti coloro che hanno contribuito a questo significativo traguardo, portando a Roma il talento, la creatività e i valori del Liceo “G. Durano”.
La musica unisce. La libertà ispira. Il talento dei giovani rende orgogliosi!

Comments are closed.