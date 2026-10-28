L’immagine che il Bastione di porta Lecce sta offrendo da tempo ai turisti e ai cittadini, che non la meritano, è imbarazzante, indecorosa.

Ancora una volta, come in molte altre circostanze, tantissime erbacce si stanno impadronendo delle sue mura, le cui radici, sempre più grandi, ne stanno corrodendo l’anima, con conseguenze dolorose per le mura, ma anche per i costi di ripristino.

Nella solita, insopportabile indifferenza della nostra Amministrazione, sempre distante dai rumori della città, refrattaria alle tante richieste di intervento per tutelare il nostro patrimonio storico, i tesori che abbiamo avuto il privilegio di ereditare dal passato.

Sono deluso e amareggiato per chi, all’interno della nostra amministrazione doveva e poteva intervenire per impedirlo e, come al solito, non lo ha fatto. Ma anche per chi lo tollera, quasi fosse una normalità, voltandosi dall’altra parte.

Comunque, niente che possa destare meraviglia, in una città in cui la mancanza di rispetto verso la sua storia e la sua cultura è stata spesso di casa: dura a morire, tradita nei suoi affetti.

Sono arrivati perfino ad affiggere sulle mura del Bastione S. Giacomo una targa toponomastica in marmo, senza motivazione alcuna, quasi a fargli dispetto, considerato che sull’altro lato della strada ne era stata già affissa un’altra.

Non credo che in Italia ci siano altri comuni che ne abbiano affisse sui propri luoghi storici.

Al di là di ogni altra considerazione, credo che sia urgente intervenire per proteggere la memoria della nostra storia, che esprime non solo esperienze e valori che sono il fondamento della nostra cultura, ma costituiscono anche il tessuto narrativo della nostra identità, il senso della nostra appartenenza, che non possono essere oltraggiate dalle erbacce, dalle loro radici o da una targhetta.

Brindisi merita di meglio, ma per raggiungerlo i cittadini devono avere il coraggio di indignarsi, per non arrendersi al peggio. Di non farsi catturare dall’indifferenza.

Aiutiamo il Bastione a non affogare nel degrado.

Vincenzo Albano