Dal 27 ottobre al 5 novembre 2026, l’Auditorium dell’Ex Convento ospita le opere realizzate dal vivo durante “L’Autunno nel vicolo” insieme alle tele dedicate ai toni e alle atmosfere della stagione.

Dopo il grande successo e la straordinaria partecipazione di pubblico registrata durante il fine settimana de “L’Autunno nel vicolo”, la programmazione culturale nell’asse di Via Santa Chiara non si ferma. Promossa da Santa Spazio Culturale, Biblioteca del Vicolo e Case di Quartiere Brindisi, con il patrocinio del Comune di Brindisi, si apre ufficialmente la mostra collettiva “Colori d’autunno”.

L’esposizione, allestita presso l’Auditorium dell’Ex Convento di Santa Chiara, raccoglie l’eredità creativa delle due giornate di festa, mettendo in mostra le opere realizzate in tempo reale dai pittori impegnati nell’estemporanea di pittura dal vivo, insieme a una selezione di quadri dedicati ai colori, alle sfumature e alle suggestioni del paesaggio autunnale.

La mostra vede la partecipazione di un ricco collettivo di artisti locali e territoriali che, con stili e sensibilità differenti, hanno interpretato il tema della stagione e il legame con la comunità:

Gino Miglietta

Sabina Ciampa

Giuseppe Garganese

Raffaele Manca

Francesca Romana

Mino D’Amici

Giovanni Miale

Ada Angelica Perchinenna

Simonetta Guida

Massimo Ricchiuto

Lucia Gorgone

Lucia Caiolo

La mostra rappresenta la naturale prosecuzione dell’energia e della bellezza vissute nel vicolo, Vogliamo offrire alla cittadinanza un’ulteriore occasione per attraversare gli spazi dell’Ex Convento e fruire dell’arte di tanti talenti che hanno donato colore e passione alla nostra iniziativa.