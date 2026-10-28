October 28, 2026
Ott 28, 2026    Posted by    news

La Confederazione Cobas di Brindisi organizza per venerdì 30 ottobre un corteo nell’ambito dello sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, promosso dai Cobas e da altri sindacati di base. La manifestazione partirà alle 9 da piazzale Crispi, nei pressi della stazione ferroviaria, e si concluderà in piazza Santa Teresa. Qui sarà consegnato al prefetto Guido Aprea un documento sulle ragioni nazionali della protesta e sulle vertenze occupazionali del territorio.

Tra i temi indicati dai promotori ci sono il carovita e l’aumento dei costi di carburanti ed energia, la perdita del potere d’acquisto dei salari, il precariato e la crisi industriale. A Brindisi, la mobilitazione intende richiamare l’attenzione sulle prospettive occupazionali legate a Enel, al Petrolchimico e alle altre vertenze locali, oltre che sugli investimenti attesi per il territorio.

Aderisce alla manifestazione anche il Comitato contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo e per la pace, che pone l’accento sulla contrarietà alle spese militari e ai traffici di armi, oltre che sulla richiesta di aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Il Comitato collega la mobilitazione brindisina allo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro le guerre e il trasporto di armi.

Le diverse adesioni convergono dunque nella richiesta di tutelare lavoro e salari e di destinare risorse ai servizi pubblici, alla sanità, all’istruzione e al welfare. I promotori invitano lavoratori, studenti, associazioni e cittadini a partecipare al corteo.

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