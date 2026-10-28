La Confederazione Cobas di Brindisi organizza per venerdì 30 ottobre un corteo nell’ambito dello sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, promosso dai Cobas e da altri sindacati di base. La manifestazione partirà alle 9 da piazzale Crispi, nei pressi della stazione ferroviaria, e si concluderà in piazza Santa Teresa. Qui sarà consegnato al prefetto Guido Aprea un documento sulle ragioni nazionali della protesta e sulle vertenze occupazionali del territorio.

Tra i temi indicati dai promotori ci sono il carovita e l’aumento dei costi di carburanti ed energia, la perdita del potere d’acquisto dei salari, il precariato e la crisi industriale. A Brindisi, la mobilitazione intende richiamare l’attenzione sulle prospettive occupazionali legate a Enel, al Petrolchimico e alle altre vertenze locali, oltre che sugli investimenti attesi per il territorio.

Aderisce alla manifestazione anche il Comitato contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo e per la pace, che pone l’accento sulla contrarietà alle spese militari e ai traffici di armi, oltre che sulla richiesta di aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Il Comitato collega la mobilitazione brindisina allo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro le guerre e il trasporto di armi.

Le diverse adesioni convergono dunque nella richiesta di tutelare lavoro e salari e di destinare risorse ai servizi pubblici, alla sanità, all’istruzione e al welfare. I promotori invitano lavoratori, studenti, associazioni e cittadini a partecipare al corteo.