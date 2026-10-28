Apprendiamo con profondo dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, patron e presidente del Salone Nautico di Puglia – SNIM, venuto a mancare oggi all’età di 58 anni.

Brindisi perde un uomo che ha creduto fino in fondo nelle potenzialità del suo mare e del suo territorio, rendendo la nostra città un punto di riferimento per la nautica e per l’economia del mare in tutta la Puglia.

A nome del mio Partito e mio personale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi collaboratori.

La sua visione, il suo impegno e il suo sogno per Brindisi restano un’eredità preziosa da portare avanti.



Nicola Di Donna

Segretario Provinciale di Futuro Nazionale