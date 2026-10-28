Dal 30 ottobre al 1° novembre tre giornate dedicate al verde, alla biodiversità, alla cultura e alla sostenibilità. Un nuovo spazio per la manifestazione organizzata da Puglia Hortus, con un ricco programma di attività per adulti e bambini.

Una nuova cornice, oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia e tre giornate di incontri, laboratori, presentazioni editoriali e approfondimenti dedicati al mondo del verde. Torna dal 30 ottobre al 1° novembre l’edizione autunnale di Hortus Ostuni, che quest’anno si svolgerà nel Parco “Prof. Luigi Greco”, nuovo scenario della manifestazione promossa da Puglia Hortus.

Il trasferimento nel parco rappresenta un’importante occasione per valorizzare un luogo pubblico attraverso una manifestazione che, negli anni, ha costruito la propria identità attorno alla cultura del giardino, alla biodiversità, alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. La nuova sede offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare vivaisti, produttori, artigiani e operatori del settore, scoprendo piante, fiori, proposte per il giardinaggio e idee per vivere gli spazi verdi in modo più consapevole.

Saranno più di 50 gli espositori presenti, provenienti da diverse regioni italiane, con un’offerta, che spazierà dalle piante ornamentali alle varietà botaniche meno conosciute, dalle produzioni artigianali alle soluzioni per la cura e la progettazione del verde. Accanto all’area espositiva, un articolato calendario di appuntamenti coinvolgerà esperti, autori, professionisti, istituzioni e realtà associative in un confronto aperto sui temi ambientali e culturali più attuali.

«Hortus è molto più di una mostra-mercato: è un luogo d’incontro e di condivisione, dove il verde diventa occasione per parlare di ambiente, paesaggio, agricoltura, cultura e qualità della vita», dichiara Pierangelo Argentieri, Presidente di Hortus Puglia. «La nuova sede del Parco “Prof. Luigi Greco” ci offre l’opportunità di rinnovare la manifestazione, rafforzandone il legame con il territorio e con la comunità. La presenza di oltre 50 espositori da tutta Italia e il programma di incontri e laboratori confermano la volontà di fare di Hortus uno spazio accessibile a tutti, capace di unire conoscenza, bellezza e partecipazione».

Un cambiamento che si inserisce anche nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. «Manifestazioni come Hortus rappresentano un’opportunità per promuovere la cultura ambientale e favorire la partecipazione della comunità alla vita della città», sottolinea la Commissaria straordinaria del Comune di Ostuni, dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria. «La scelta del Parco “Prof. Luigi Greco” come nuova sede dell’edizione autunnale contribuisce a mettere in evidenza il valore degli spazi verdi pubblici, luoghi da vivere, conoscere e preservare. L’auspicio è che questa iniziativa possa coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età, stimolando una maggiore attenzione verso la natura e il patrimonio paesaggistico».

Tra gli appuntamenti più attesi del programma figurano il confronto “Il lupo in Puglia: tra memoria, attualità e futuro”, con il genetista e tra i maggiori esperti al Mondo Ettore Randi e la biologa Paola Pino D’Astore, accompagnato dalle letture delle studentesse e degli studenti della sezione classica del Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni; la presentazione del libro “Beati i giardinieri” di Micheline Heuzé, con l’editore Giuseppe Laterza e la paesaggista Titti Giacovelli; e gli approfondimenti sulla rigenerazione del suolo, sulle piante velenose e tossiche e sul ruolo del verde nella lotta agli effetti del cambiamento climatico.

Spazio anche alla storia del paesaggio salentino con la presentazione del volume “Sentinelle. Viaggio tra bellezza, abbandono e resistenza delle torri costiere salentine” di Daniele Buccarella, e approfondimenti dedicati alla storia europea della rosa attraverso la figura dell’imperatrice Joséphine de Beauharnais.

Anche il Parco “Prof. Luigi Greco” sarà al centro di un talk, durante il quale si discuterà delle prospettive di valorizzazione e progettazione dello stesso, tra architettura, agronomia e paesaggio.

A completare l’offerta saranno i laboratori e le dimostrazioni pratiche: dalla pittura su legno alla lavorazione della ceramica, dall’autoproduzione di formaggi e yogurt alla tecnica giapponese del kokedama, fino alle attività didattiche dell’Istituto tecnico agrario “Pantanelli-Monnet”, con simulazioni di analisi dell’olio e del vino e dimostrazioni di panel test.

Hortus Ostuni, presentata oggi in conferenza stampa dalla Commissaria straordinaria del Comune di Ostuni Pasqua Erminia Cicoria; dal presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri; dal presidente del Gal Alto Salento, Bonaventura Cucci; dalla vicepresidente di Hortus Puglia Alma Sammarco; dal segretario generale del Comune di Ostuni, Giacomo Vito Epifani, si conferma così un appuntamento capace di coniugare divulgazione, esperienza diretta e valorizzazione del territorio, proponendo un fine settimana in cui il verde diventa occasione di incontro, apprendimento e riscoperta del rapporto tra uomo e natura.

HORTUS OSTUNI – EDIZIONE AUTUNNALE 2026

Il programma completo

Dove: Parco “Prof. Luigi Greco”, Ostuni

Quando: sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026

SABATO 31 OTTOBRE – MATTINA

Ore 10:00 – Inaugurazione ufficiale

Saluti istituzionali di:

Pasqua Erminia Cicoria, commissaria prefettizia del Comune di Ostuni;

Bonaventura Cucci, presidente del GAL Alto Salento;

Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia.

Ore 11:00 – Il lupo in Puglia: tra memoria, attualità e futuro

Un incontro per approfondire la presenza del lupo in Puglia, tra conoscenze scientifiche, gestione della fauna selvatica e rapporto con le comunità.

Saluti istituzionali di

Pierangelo Argentieri

Intervengono:

Ettore Randi, professore di Genetica ed esperto di gestione dei lupi;

Paola Pino D’Astore, biologa responsabile del Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi – Santa Teresa S.p.A.

Dialogano con gli esperti:

Vincenzo De Leonardis, segreteria e comunicazione di Hortus Puglia;

Laura Greco, medico veterinario.

A seguire, letture dedicate alla figura del lupo a cura delle studentesse e degli studenti della sezione classica del Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni.

SABATO 31 OTTOBRE – POMERIGGIO

Ore 16:00 – Beati i giardinieri di Micheline Heuzé (Editori Laterza)

Presentazione del libro e dialogo con l’autrice, insieme all’editore Giuseppe Laterza e alla paesaggista Titti Giacovelli.

Ore 16:30 – Parco “Prof. Luigi Greco” 2.0

Un confronto dedicato alle prospettive di valorizzazione e progettazione del parco, tra architettura, agronomia e paesaggio.

Intervengono:

Giacinto Giglio, architetto;

Michele Trotti, dottore agronomo.

Dialoga con gli ospiti Bonaventura Cucci, presidente del GAL Alto Salento.

DOMENICA 1° NOVEMBRE – MATTINA

Ore 10:00 – Ostuni custodisce la pace: dall’Hibakujumoku a Beirut, semi di nonviolenza

Video messaggio di Tiziana Volta. Introduce Vincenzo De Leonardis, segreteria e comunicazione di Hortus Puglia.

Ore 11:00 – Belle da morire: viaggio attraverso le piante velenose e tossiche

Un percorso alla scoperta delle piante velenose e tossiche, per conoscerne caratteristiche, proprietà e curiosità botaniche.

A cura di Paolo Gramaglia del “Vivaio Fratelli Gramaglia”

Dialoga con l’agronomo paesaggista Filippo Marroccoli.

Ore 12:00 – Rigenerare il suolo… un atto di onestà

Un approfondimento sull’importanza della salute del suolo, sulla fertilità naturale e sulle pratiche utili a rigenerare gli ecosistemi agricoli.

A cura di Nicola Carrino, titolare dell’azienda “Humus dei Trulli”.

Dialoga:

Angelo Giordano, dottore agronomo

DOMENICA 1° NOVEMBRE – POMERIGGIO

Ore 16:00 – Sentinelle. Viaggio tra bellezza, abbandono e resistenza delle torri costiere salentine

Il GAL Alto Salento presenta il volume di Daniele Buccarella, pubblicato da Mario Adda Editore nel 2026, dedicato alle torri costiere salentine e al loro valore storico, paesaggistico e identitario.

Dialoga con l’autore Bonaventura Cucci, presidente del GAL Alto Salento.

Ore 16:30 – L’imperatrice Joséphine de Beauharnais e la sua collezione nella storia europea della rosa

Un viaggio nella storia della rosa attraverso la figura di Joséphine de Beauharnais e il suo ruolo nella diffusione e valorizzazione delle collezioni botaniche europee.

A cura di Marianna Adilardi, titolare del vivaio “La Rosa della Torre”.

Dialoga con lei Titti Giacovelli, creatrice del “Giardino di Rosantica”.

Ore 17:15 – Il verde alleato della città: come le piante ci aiutano ad affrontare il cambiamento climatico

Un incontro dedicato al contributo del verde urbano nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, tra pianificazione, progettazione e gestione sostenibile degli spazi cittadini.

Saluti istituzionali:

Antonio Calò, architetto e consigliere OPPC di Brindisi.

Dialogano:

Riccardo Buccolieri, professore;

Fabio Ippolito, dottore agronomo;

Maura Gemma, architetto.

ASSOCIAZIONI E LABORATORI DI HORTUS OSTUNI

Durante la manifestazione il pubblico potrà partecipare a laboratori e dimostrazioni pratiche dedicati all’artigianato, alla ceramica, all’autoproduzione alimentare, alle tecniche botaniche e alla cultura agroalimentare.

Laboratorio d’arte e d’artigianato – L’Ulivo che Canta

Un’esperienza creativa dedicata alla pittura su legno, con l’utilizzo di tavolette selezionate e lavorate in base alle loro caratteristiche naturali. Saranno disponibili anche dischetti di legno da decorare per realizzare originali addobbi da appendere all’albero di Natale (sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 19:30, domenica dalle10:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:30 “Pittura su legno d’ulivo”).

Laboratorio piante carnivore – Tecniche di coltivazione e rinvaso di Piante carnivore

A cura di Antonio Fumarola presso lo stand AIPC – Associazione italiana piante carnivore (ore 14:15 di sabato e domenica).

Laboratorio “Sapore di latte” – a cura di Pietro Bazzini

Un laboratorio dedicato all’autoproduzione domestica, per conoscere le tecniche di preparazione di paste filate, formaggio primo sale e yogurt. Presso lo stand, sabato e domenica.

Laboratorio di ceramica “Un tris per due” – Indaco Ceramiche

Presso lo stand di Sara Lo Russo, un’attività dedicata alla ceramica e alla creatività artigianale, per avvicinarsi alla lavorazione e alla realizzazione di oggetti in ceramica (ore 11:00/15:30/18:00 di sabato e domenica).

Laboratorio ghirlande d’autunno e creazione di un centro tavola

A cura di Chiara Ines Pirelli domenica ore 10:00/13:00

Laboratorio di disegno naturalistico dal vero

Tenuto da Elisabetta Pasanisi, pittrice-giardiniera (sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:30)

Te, Cinesi e noisette – La potatura delle rose antiche

Presso lo stand “La Rosa della Torre” (ore 16:30 di sabato)

Dimostrazione live di kokedama – Kokedama Mi Amor

Un’immersione nell’antica tecnica giapponese del kokedama, che consente di coltivare le piante creando una sorta di vaso naturale realizzato con substrato e muschio. Una particolare forma di arte botanica che trasforma le piante in vere e proprie sculture viventi.

Le attività dell’Istituto tecnico agrario Pantanelli-Monnet

Presso lo stand degli studenti saranno proposte attività didattiche e dimostrative dedicate alla qualità dei prodotti agroalimentari, tra cui: 1) simulazioni di analisi dell’olio e del vino; 2) dimostrazioni di panel test.

Un’occasione per conoscere più da vicino le tecniche di analisi e valutazione sensoriale dei prodotti del territorio.

Associazione A.Di.P.A. sezione Puglia: Mostra-scambio di semi, talee, piantine.

Progetta Apiflora rivolto ad appassionati ed amatori della biodiversità e del mondo delle api

Associazione Slow Food “Piana degli Ulivi”

Associazione Ville e Gardini di Puglia AVGP