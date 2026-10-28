Profondo dolore e commozione per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, imprenditore, fondatore e presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, figura di riferimento per l’economia del mare e protagonista instancabile della valorizzazione della nautica e delle potenzialità del territorio brindisino e pugliese.

Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi esprime, anche a nome dell’intero sistema associativo, il più sentito cordoglio per la perdita di un imprenditore che, con passione, determinazione e lungimiranza, ha dedicato oltre vent’anni della propria vita alla promozione di un settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

«La scomparsa di Giuseppe mi colpisce profondamente, prima ancora che come rappresentante del mondo delle imprese, come amico. Con lui perdo una persona autentica, generosa, tenace, capace di credere fino in fondo nelle proprie idee e di battersi ogni giorno per realizzarle.

Giuseppe aveva una qualità rara: sapeva guardare lontano, immaginare opportunità dove altri vedevano difficoltà e, soprattutto, aveva il coraggio di trasformare le intuizioni in iniziative concrete. Lo SNIM rappresenta la testimonianza più evidente di questa sua straordinaria capacità. Ha creduto nel mare come risorsa economica, industriale e culturale, contribuendo a dare visibilità a Brindisi e alla Puglia nel panorama della nautica nazionale e internazionale.

Ma ciò che porterò sempre con me è soprattutto il ricordo dell’uomo, della sua passione, della sua determinazione, del suo entusiasmo contagioso e del profondo legame che aveva con la sua terra. Giuseppe non si arrendeva davanti agli ostacoli, perché era convinto che Brindisi meritasse di più e che il nostro mare potesse rappresentare una grande occasione di crescita per le imprese, per i giovani e per le future generazioni».

Il Presidente sottolinea, inoltre, il valore del percorso costruito da Giuseppe Meo attraverso il Salone Nautico di Puglia, divenuto nel tempo un importante momento di incontro tra imprese, istituzioni, operatori e protagonisti della filiera nautica.

«È ancora vivo il ricordo dell’entusiasmo e della passione con cui Giuseppe ha accompagnato la recente edizione dello SNIM, conclusasi soltanto pochi giorni fa. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quello sarebbe stato il suo ultimo Salone. Un evento che, ancora una volta, ha testimoniato la forza della sua visione e il suo instancabile impegno per la crescita della nautica e del territorio.

Con Giuseppe abbiamo condiviso negli anni un lungo percorso di amicizia e collaborazione, partecipando e lavorando insieme a numerose iniziative, progetti e appuntamenti del settore nautico, sia in Italia sia all’estero. Occasioni nelle quali ho potuto apprezzare da vicino la sua straordinaria capacità di creare relazioni, promuovere il nostro territorio e rappresentare con orgoglio le potenzialità della nautica pugliese. Ci univa la convinzione che il mare potesse essere un grande motore di sviluppo, capace di aprire nuove opportunità per le imprese e per le giovani generazioni.

Oggi il successo dell’ultima edizione dello SNIM assume un significato ancora più profondo e ci consegna la responsabilità di dare continuità a ciò che Giuseppe ha costruito con tanta passione e dedizione».

Al cordoglio di Confindustria Brindisi si uniscono Confindustria Nautica, Assonautica Italiana e il Distretto Nautico della Regione Puglia, insieme a tutti i colleghi, agli imprenditori e agli operatori del mondo nautico, che riconoscono in Giuseppe Meo un protagonista appassionato e un punto di riferimento per la crescita, la promozione e la valorizzazione dell’intera filiera.

La sua capacità di creare relazioni, favorire il dialogo tra le diverse realtà del settore e promuovere una visione condivisa dell’economia del mare costituisce un’eredità importante che tutto il sistema nautico è chiamato a custodire e valorizzare.

«In questo momento di immenso dolore – conclude il Presidente – ogni parola appare insufficiente. Resta il privilegio di aver conosciuto Giuseppe, di averne condiviso l’amicizia, la passione e l’amore per questa terra.

Caro Giuseppe, ci mancheranno la tua energia, il tuo entusiasmo e quella tua ostinata capacità di credere nel futuro. Il tuo esempio e ciò che hai costruito continueranno a vivere nel ricordo di chi ti ha conosciuto e nelle iniziative che sapremo portare avanti anche nel tuo nome.

Alla moglie Barbara, ai figli Federica, Martina e Alessio, a tutti i familiari, ai collaboratori e alle persone che gli hanno voluto bene giungano il mio abbraccio personale e le più sincere e affettuose condoglianze di Confindustria Brindisi e dell’intero mondo della nautica».

Giuseppe Danese

Presidente Confindustria Brindisi