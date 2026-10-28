Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Brindisi esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, figura di riferimento e amico della nostra comunità.

Giuseppe ha amato Brindisi e si è impegnato con passione per valorizzarne le potenzialità. Il suo nome resterà legato al Salone Nautico di Puglia, da lui fondato e fatto crescere, contribuendo a promuovere l’immagine della città e le opportunità legate al mare.

Lo ricordiamo per le sue qualità umane, la cordialità, l’entusiasmo e il sorriso con cui affrontava ogni difficoltà. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in quanti lo hanno conosciuto.

Ci stringiamo con affetto alla moglie Barbara, ai figli Federica, Martina e Alessio e a tutti i familiari.

Ciao Giuseppe, Brindisi non dimenticherà il tuo impegno e il tuo amore per questa città.

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Brindisi

La Segretaria cittadina

Livia Antonucci