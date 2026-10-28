La improvvisa e prematura scomparsa di Giuseppe Meo ci addolora e ci stringiamo commossi attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

Siamo onorati di aver potuto collaborare con lui nelle ultime edizioni all’organizzazione dello SNIM: quando ci ha avvicinati per costruire insieme quelle che sono poi diventate le Giornate della sostenibilità dedicate alla blue economy, abbiamo immediatamente sposato il suo entusiasmo e la voglia di vedere crescere ancora di più il Salone per farne un riferimento nazionale delle politiche di sostegno alla nautica.

Lo ricorderemo così, con quella voglia contagiosa di rendere ancora più grande la sua creatura e fare di Brindisi una delle realtà nazionali ed internazionali più prestigiose del settore.

Siamo certi che la città e la Puglia intera raccoglieranno la sua eredità e la porteranno avanti in suo onore. Ciao Giuseppe!

DiTNE

Il Presidente

Prof. Arturo De Risi