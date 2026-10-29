Si è insediata ieri, martedì 27 ottobre, la Consulta comunale per l’Agricoltura. È l’organismo consultivo che riunisce l’Amministrazione comunale e i rappresentanti del comparto agricolo del territorio. Nel corso della prima seduta, che si è svolta al Castello Imperiali, la Consulta ha eletto presidente Angelo Candita, dell’Associazione Generale Cooperative Italiane. Salvatore Forleo, di Coldiretti, è stato eletto vicepresidente e Giuseppe Resta, della Federazione Italiana Liberi Agricoltori, segretario.

La Consulta è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 69 del 30 settembre 2025. È stata costituita con i decreti sindacali n. 71 del 13 ottobre e n. 72 del 20 ottobre 2026. Ne fanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore all’Agricoltura Carmine Sportillo e i consiglieri comunali Giovanni Taurisano, Anna Ferreri e Davide Mastromarino. Accanto a loro siedono i rappresentanti delle organizzazioni agricole: Salvatore Forleo per Coldiretti, Giuseppe Resta per la Federazione Italiana Liberi Agricoltori e Angelo Candita per l’Associazione Generale Cooperative Italiane. Domenico Bianco rappresenta la Cooperativa Agricola Francavillese.

I componenti restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. La partecipazione è a titolo gratuito.

«Con l’insediamento della Consulta – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – l’agricoltura ha una sede stabile di confronto con l’Amministrazione. Le scelte che riguardano le campagne potranno essere discusse prima con chi ci lavora ogni giorno.»

«La Consulta ci permetterà di lavorare insieme alle imprese agricole sui temi più urgenti per il territorio – afferma l’Assessore all’Agricoltura Carmine Sportillo –. Penso al contrasto alla Xylella con misure a sostegno della rigenerazione olivicola, al nuovo piano di classificazione del Consorzio di bonifica “Centro Sud Puglia” e all’approvvigionamento idrico per l’irrigazione.»