L’ex sindaco di Torchiarolo ha scritto alla Provincia di Lecce chiedendo manutenzione per la SP 87 e per la SP 4, nel tratto tra Squinzano e il confine con Torchiarolo.

Buche e carreggiata dissestata sulla strada provinciale 87, la Litoranea Salentina che collega Cerano a Casalabate. È la situazione segnalata da Nicola Serinelli, ex sindaco di Torchiarolo e oggi cittadino, in una lettera inviata il 5 ottobre al presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino.

La segnalazione riguarda il tratto dal confine tra le province di Brindisi e Lecce fino almeno all’ex Parco degli Ulivi. Secondo Serinelli, chi percorre la strada in direzione di Casalabate è costretto a fare slalom per evitare le numerose buche, con il rischio di perdere il controllo del veicolo e uscire dalla carreggiata. Il pericolo, scrive, aumenta di notte e durante la pioggia, quando le buche sono più difficili da individuare. L’ex sindaco riferisce inoltre che un episodio avvenuto la sera precedente lo ha spinto a rivolgersi agli uffici provinciali.

Nella stessa comunicazione, Serinelli chiede un intervento manutentivo anche sulla SP 4, nel tratto che da Squinzano arriva al confine provinciale con Torchiarolo. La richiesta è stata inoltrata per competenza dall’Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia di Lecce ai destinatari indicati nella corrispondenza.

Serinelli si è detto disponibile a inviare documentazione fotografica e ha sollecitato la Provincia ad agire con urgenza, compatibilmente con i programmi e le risorse disponibili, per tutelare la sicurezza degli automobilisti.