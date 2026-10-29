Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 20.30, il Teatro ExFadda ospita “Fratello Sole, Sorella Ombra”, spettacolo di teatro d’ombre, recitazione e musica dal vivo che inaugura il percorso Viator on the Road, nell’ambito della XII edizione del Festival Viator – Menti, cuori e corpi lungo le vie francigene del Sud, dedicata al tema “LOGOS”.

L’appuntamento, realizzato con il patrocinio del Comune di San Vito dei Normanni, si inserisce nelle celebrazioni dell’VIII centenario della morte di Francesco d’Assisi (1226–2026). Il biglietto unico costa 7 euro ed è disponibile su Vivaticket e al botteghino.

Che cosa significa oggi vivere una vita autentica? Di cosa abbiamo davvero bisogno per essere felici? In un mondo dominato dalla velocità, dal consumo e dalla produttività, è ancora possibile fermarsi e dire «Laudato si’»?

Da queste domande prende forma un incontro immaginario tra il nostro presente e Francesco: un giovane inquieto e visionario, capace di abbandonare le certezze del proprio tempo per intraprendere una ricerca radicale di libertà, fraternità e senso. Dai suoi sogni cavallereschi alle catene invisibili della contemporaneità, la narrazione attraversa epoche e contraddizioni, mettendo in dialogo le inquietudini dell’essere umano medievale con quelle di oggi.

Luci e ombre, corpi e immagini, parole, suoni e silenzi costruiscono un universo scenico nel quale il teatro d’ombre diventa metafora della condizione umana: un attraversamento continuo tra fragilità e desiderio, paura e speranza, oscurità e illuminazione. Ai momenti più intensi e contemplativi si affianca l’ironia, che restituisce la forza anticonformista di Francesco e la sua capacità di mettere in discussione le convenzioni sociali, il potere della ricchezza e l’idea stessa di successo.

La presenza in scena di un’attrice con ridotta mobilità contribuisce alla ricerca espressiva dello spettacolo, nel quale la vulnerabilità emerge come parte dell’esperienza umana e possibilità di relazione, creazione e bellezza.

A dare vita al racconto sono Silvio Gioia, attore, regista e interprete del teatro d’ombre; Anna Cinzia Villani, alla voce, organetto e tamburo a cornice; Fra Gabriele Graniello, alle percussioni e al pianoforte; Michele Lobaccaro, al basso, chitarra e voce; Angel Lysimacha McNeer, alla recitazione e alle ombre; e Michael Esposito, alla recitazione.

“Fratello Sole, Sorella Ombra” invita a riconoscere ciò che è essenziale, a riscoprire il valore delle relazioni e a immaginare un modo differente di abitare la Terra. Il messaggio francescano incontra così il tema di questa edizione di Viator: LOGOS, inteso come parola generatrice, suono originario, pensiero e possibilità di trasformazione. La parola, il canto e il gesto creativo diventano strumenti per dare forma a nuove relazioni tra gli esseri umani e il mondo.

Della durata di 60 minuti e consigliato a partire dai 6 anni, lo spettacolo si rivolge a un pubblico intergenerazionale, alle famiglie e agli educatori, unendo profondità, leggerezza ed emozione.

INFORMAZIONI

Fratello Sole, Sorella Ombra

Prima tappa di Viator on the Road

Teatro d’ombre, recitazione e musica dal vivo

Quando: venerdì 13 novembre 2026, ore 20.30

Dove: Teatro ExFadda – San Vito dei Normanni (BR)

Durata: 60 minuti

Età consigliata: dai 6 anni

Biglietto unico: 7 euro, disponibile su Vivaticket e al botteghino

Nell’ambito della XII edizione del Festival Viator – LOGOS

Menti, cuori e corpi lungo le vie francigene del Sud

Con il patrocinio del Comune di San Vito dei Normanni

Direzione artistica: Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro

Informazioni: www.festivalviator.it