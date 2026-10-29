È tutto pronto alla Biblioteca del Vicolo (situata nello storico Ex Convento di Santa Chiara, in Via Santa Chiara 2 a Brindisi) per il nuovo, attesissimo appuntamento culturale. Domani, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 18:00, la biblioteca ospiterà la presentazione del romanzo “Radici d’Oltremare” di Osvaldo Marangio, edito da Liberosso. L’evento è promosso in collaborazione con la Pro Loco di San Pietro Vernotico.

Un’opera intensa e di grande respiro storico che attraversa il mare per unire l’Italia e l’Albania. Al centro della narrazione c’è la storia del piccolo Rosario, cresciuto senza aver mai conosciuto il padre Antonio – partito per la guerra in Albania e travolto dalla violenza del conflitto – e di un violino che, in un suggestivo gioco di specchi, legherà indissolubilmente i loro destini. Divenuto un violinista affermato, Rosario intraprenderà un vero e proprio viaggio di riscoperta, memoria e riconciliazione tra due terre divise ma vicine nel profondo.

La presentazione di domani non sarà un semplice incontro letterario, ma un vero e proprio percorso multisensoriale. L’autore dialogherà con la docente e scrittrice Cinzia Cofano, offrendo al pubblico le chiavi di lettura di un romanzo che unisce la forza della Storia alle vicende umane più intime. Le parole del libro prenderanno vita grazie alle letture curate da Nicola Toraldo, mentre le atmosfere evocate dalla narrazione troveranno eco nelle incursioni musicali dal vivo eseguite dai Maestri Marco Schiavone al violoncello e Roberta Mazzotta al violino.

Per permettere a tutti di seguire l’evento anche a distanza, la serata sarà trasmessa in diretta streaming a cura di Valle d’Itria Live Channel.

La cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme un momento di condivisione, musica e grande letteratura.

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Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI