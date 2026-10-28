Sessanta ore di formazione gratuita con esperti e protagonisti di esperienze innovative da tutta Italia. Il percorso prepara all’accesso al bando Brindisi Crea, che finanzierà cinque nuove imprese con contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

BRINDISI – Scade il 5 novembre il termine per iscriversi al percorso di formazione di Brindisi Cresce, l’iniziativa del Comune di Brindisi che offre strumenti e competenze per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale e prepararsi alla candidatura al bando Brindisi Crea, attraverso il quale saranno finanziate cinque nuove imprese con contributi a fondo perduto fino a 40mila euro ciascuna.

Dall’intelligenza artificiale agli strumenti digitali, dall’analisi dei bisogni alla costruzione del business plan, fino al marketing, alla sostenibilità economico-finanziaria e alla gestione dei gruppi di lavoro: il programma accompagnerà i partecipanti in tutte le fasi di sviluppo di un’idea imprenditoriale, con particolare attenzione alle economie culturali e creative, alla valorizzazione degli spazi pubblici, alla blue economy e al turismo lento.

Tra le tante attività, ci saranno incontri con chi ha già trasformato luoghi e intuizioni in nuove economie urbane. Saranno raccontate direttamente dai protagonisti le esperienze dell’Imbarchino di Torino, spazio affacciato sul Po che intreccia ristorazione, cultura, coworking e produzione radiofonica; di Pessoa Luna Park di Napoli, progetto di intrattenimento sostenibile che unisce gioco, arte, ecologia e innovazione; delle Manifatture Knos di Lecce, ex scuola industriale trasformata in centro di produzione culturale e sperimentazione sociale. Tra le esperienze in via di definizione anche BASIS di Silandro, hub altoatesino che connette impresa, creatività, formazione e attivazione comunitaria.

Previste inoltre due visite di studio, tra cui quella al Parco dei Paduli, nel Salento, per conoscere un modello di rigenerazione del paesaggio capace di produrre economia territoriale. Un approfondimento sarà dedicato al progetto Santi Paduli, alle filiere agricole e alimentari locali e al progetto di ristorazione scolastica, che valorizza le produzioni del territorio, mostrando come la cura di un bene comune possa generare servizi, lavoro e nuove attività economiche.

Il percorso è rivolto a persone tra i 18 e i 49 anni residenti a Brindisi e provincia, con particolare attenzione ai giovani e a chi incontra maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Sono disponibili 50 posti.

Il corso, gratuito, inizierà il 9 novembre e si concluderà il 21 dicembre 2026, per complessive 60 ore, articolate tra lezioni, laboratori, incontri con imprenditori, testimonianze, casi studio e visite guidate.

Le attività saranno curate dal team Be Brindisi e realizzate da The Qube, incubatore d’impresa certificato, con il contributo di esperti esterni e dell’Hub Rete Brindisi, progetto del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Il bando Brindisi Crea: 200mila euro per cinque nuove imprese

Il percorso di formazione prepara alla successiva misura Brindisi Crea, che nel primo ciclo finanzierà cinque nuove iniziative imprenditoriali con contributi a fondo perduto fino a 40mila euro ciascuna.

Iscrizioni entro il 5 novembre.

Llink di iscrizione alla candidatura https://forms.gle/hQVvYipJebvu8uLT7

Informazioni su www.brindisiper.it.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “BE Brindisi” – PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). CUP J89I24000160001.