In occasione della gara podistica Egnazia Half Marathon di domenica 1° novembre, che si svolgerà a Savelletri con partenza alle ore 8:00, il comando della Polizia Locale ha stabilito alcune modifiche alla viabilità onde consentirne lo svolgimento in piena sicurezza. La Egnazia Half Marathon è una gara nazionale con un alto numero di partecipanti, provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione e una delle più attese tra gli sportivi.

A partire dalle 8:00 di domenica 1° novembre e fino al termine della gara, sarà sospesa la circolazione lungo le seguenti strade: S.P. n.3, via Fiume, via del Porto, lungomare Nazario Sauro, via della Scogliera, via Zacinto, S.C. Savelletri – Confine Monopoli, S.C. Egnazia, S.C. Carceri di Egnazia, S.C. Cimino, S.C Burgo Cerasina, S.C Abbaterisi S.C. Pignatta Pettolecchia, 5.c. Torre Canne – Savelletri, Piazza Roma.

Dalle ore 8:00 alle ore 11:00 di domenica 1° novembre è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) su ambo i lati di via Nazario Sauro e via della Scogliera.

Dalle 16:00 di sabato 31 ottobre alle 15:00 di domenica 1° novembre sarà sospesa la circolazione e istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) in via Fiume dell’abitato di Savelletri.

Dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di domenica 1° novembre sarà istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) su ambo i lati di via Fiume, nel tratto compreso tra via Po per 40m in direzione del mare.

Dalle ore 24:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 18:00 di domenica 1° novembre sarà sospesa la circolazione e istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) sulle seguenti strade: Piazza Domenico De Mattia, area portuale, area di via Fiume (lateralmente alla Pescheria Adriatica).

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile ” inizio gara podistica fino al passaggio di quello con il cartello mobile – fine gara podistica.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della gara, in entrambi sensi di marcia del tratto interessato al movimento dei concorrenti, è vietato a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, è reso obbligatorio a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, rispettando le segnalazioni manuali luminose degli organi preposti alla vigilanza del personale del organizzazione, obbligatorio conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della gara.

Ufficio Stampa

Città di Fasano