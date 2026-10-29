

L’incontro con l’autore, padre Antonio Grasso, è in programma venerdì 30 ottobre alle 19 nella sala teatro della parrocchia Ave Maris Stella, al Casale.

Raccontare la presenza della Chiesa accanto alle persone migranti e il ruolo dei missionari nel loro cammino: è il tema dell’incontro «I missionari tra i migranti. Diaconi di comunione e di speranza», in programma venerdì 30 ottobre alle 19 a Brindisi, nella sala teatro della parrocchia Ave Maris Stella, in viale Duca degli Abruzzi 27.

Al centro della serata la presentazione del libro di padre Antonio Grasso, missionario scalabriniano e direttore dello Scalabrini International Migration Network per Europa e Africa. L’autore dialogherà con l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini, con don Adriano Miglietta, direttore del Centro Missionario Diocesano, e con Giampaolo Nicastro dell’Ufficio Migrantes diocesano.

Il volume si rivolge a formatori, operatori pastorali della mobilità umana e a chi desidera conoscere le risposte concrete della Chiesa alle esigenze delle persone migranti. Grasso ha conseguito la licenza in Teologia pastorale della mobilità umana allo Scalabrini International Migration Institute e il dottorato in Teologia pastorale alla Facoltà teologica di Friburgo, in Svizzera.

L’iniziativa conclude il mese di ottobre dedicato alle missioni. L’ingresso è aperto a tutti.