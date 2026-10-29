La Guardia di finanza ha controllato tre negozi al dettaglio. La merce, per oltre 400 chilogrammi, era priva di etichette o di indicazioni obbligatorie in italiano.

Oltre 4.600 articoli alimentari, per un peso complessivo superiore a 400 chilogrammi, sono stati sequestrati in tre negozi etnici al dettaglio di San Pietro Vernotico. I controlli sono stati eseguiti dai militari della locale Compagnia della Guardia di finanza nell’ambito di un piano del Comando provinciale di Brindisi per la tutela del Made in Italy, la sicurezza dei prodotti e il diritto d’autore.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme gialle, i prodotti di provenienza estera erano in vendita senza etichetta oppure in confezioni prive delle diciture obbligatorie in lingua italiana. La merce, non destinata al mercato italiano, è stata rimossa e i responsabili delle attività sono stati segnalati all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Per i titolari è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare a 24mila euro. L’assenza delle informazioni in italiano, spiegano i finanzieri, impediva ai consumatori di verificare ingredienti e presenza di allergeni o altre sostanze potenzialmente dannose.