

Manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato di Prima Divisione Maschile per la ASD Brundisium Volley, pronta a scendere in campo per affrontare una nuova stagione ricca di entusiasmo, passione e voglia di fare bene.

L’esordio è fissato per Sabato 21 novembre, in trasferta a Ruffano, dove i ragazzi della formazione brindisina daranno il via al loro percorso stagionale, con l’obiettivo di rappresentare al meglio i colori della propria città.

La ASD Brundisium Volley rappresenta una realtà importante per il movimento pallavolistico locale: è l’unica squadra maschile di pallavolo a Brindisi, un motivo in più per darle il giusto sostegno e far sentire ai giocatori la vicinanza di tutta la città.

Dietro questa squadra ci sono impegno, sacrifici, allenamenti e tanta passione. Per questo è fondamentale che tifosi, appassionati e cittadini brindisini si stringano attorno ai ragazzi, sostenendoli durante tutto il campionato, in casa e in trasferta.

Brindisi ha bisogno di sostenere i suoi ragazzi! Facciamo sentire il nostro tifo alla ASD Brundisium Volley e accompagniamo questa squadra in una stagione che merita di essere vissuta da protagonisti, dentro e fuori dal campo.

Nella pagina, la foto del roster completo di tutti i giocatori che vestiranno i colori della Brundisium Volley in questa nuova avventura sportiva.

Per aggiornamenti o info siamo sui social : IG asdbrundisiumvolley

Tutti insieme per la Brundisium Volley: forza ragazzi, Brindisi è con voi! 🏐💙