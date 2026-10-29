La manifestazione internazionale di scherma di Brindisi celebrata con un annullo filatelico dedicato. Sabato 21 novembre, dalle ore 15, uno sportello di Poste Italiane sarà presente al PalaPentassuglia con cartoline commemorative.

Sport, cultura e memoria si incontrano alla IV edizione della Mediterranean Cup U23 European Circuit, in programma a Brindisi il 21 e 22 novembre 2026. La competizione internazionale di spada maschile e femminile Under 23 si arricchisce di una prestigiosa collaborazione con Poste Italiane, che dedicherà alla manifestazione un annullo filatelico speciale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore riconoscimento per un appuntamento che, anno dopo anno, rafforza la propria presenza nel panorama europeo della scherma e contribuisce a promuovere Brindisi attraverso lo sport internazionale.

La collaborazione con il servizio filatelico di Poste Italiane consentirà di celebrare la quarta edizione della Mediterranean Cup attraverso uno speciale bollo commemorativo, pensato per conservare nel tempo il ricordo della manifestazione e del suo legame con il territorio.

UN ANNULLO CHE LASCIA IL SEGNO NEL TEMPO

Il valore dell’iniziativa va oltre il ricordo della manifestazione. Al termine del periodo di utilizzo, infatti, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico-postale di Poste Italiane e sarà esposto presso il Museo storico delle Poste e Telecomunicazioni.

Un’opportunità per legare il nome della Mediterranean Cup alla memoria filatelica del Paese, attraverso un’iniziativa che unisce sport e valorizzazione culturale.

Patrizia Carra, presidente del Comitato Organizzatore della Mediterranean Cup, dichiar a:«Il valore di una manifestazione si misura anche dalla traccia che è capace di lasciare nel tempo. L’annullo filatelico dedicato alla Mediterranean Cup riconosce allo sport questa capacità: trasformare una competizione in memoria condivisa, un evento in patrimonio culturale. È questa l’ambizione che guida il nostro impegno: costruire occasioni in cui i giovani siano protagonisti non soltanto di una sfida sportiva, ma di una più ampia esperienza di crescita e di civiltà»

SABATO 21 NOVEMBRE, DALLE ORE 15, LO SPORTELLO FILATELICO AL PALAPENTASSUGLIA

In occasione della prima giornata di gare, presso il PalaPentassuglia di Brindisi sarà allestito uno sportello filatelico temporaneo di Poste Italiane.

A partire dalle ore 15, il pubblico potrà ricevere le cartoline personalizzate dedicate alla IV edizione della Mediterranean Cup e richiederne direttamente la bollatura con l’annullo speciale realizzato per l’occasione. Sarà inoltre possibile acquistare un francobollo per completare il proprio ricordo commemorativo.

L’iniziativa è aperta agli atleti, agli accompagnatori, ai cittadini e agli appassionati di filatelia, che potranno cogliere l’occasione per assistere alle gare e partecipare a un appuntamento capace di coniugare sport, cultura e promozione del territorio.

Alessandro Rubino, presidente di Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASD, sottolinea: «Siamo particolarmente orgogliosi che la Mediterranean Cup possa essere celebrata anche attraverso un annullo filatelico speciale. È un riconoscimento che arricchisce il valore della manifestazione e testimonia come un evento sportivo internazionale possa diventare anche un’occasione di promozione del territorio e di incontro tra culture. Per noi, che lavoriamo alla crescita della scherma e alla qualità dell’organizzazione, questa collaborazione rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione»

La collaborazione con Poste Italiane arricchisce ulteriormente il percorso di crescita della Mediterranean Cup, confermando la capacità della manifestazione di sviluppare nuove sinergie e di promuovere Brindisi anche attraverso iniziative che lasciano una traccia oltre i risultati sportivi.

MEDITERRANEAN CUP U23 EUROPEAN CIRCUIT

Brindisi, 21–22 novembre 2026

La quarta edizione della Mediterranean Cup vedrà protagonisti gli atleti della spada maschile e femminile Under 23, riunendo a Brindisi giovani schermidori del panorama europeo.

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