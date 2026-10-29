Appuntamento venerdì 30 ottobre alle 15.30 al Campo Scuola di Strada per Masseriola. Attesi 400 atleti per la prima tappa del circuito “Tutti in Pista 2026”.

È arrivato il momento che tutto il movimento dell’atletica brindisina attendeva: domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 15.30, il Campo Scuola “Lucio Montanile” di Strada per Masseriola ospiterà l’inaugurazione ufficiale della pista di atletica leggera, che riapre dopo quasi quattro anni di chiusura.

La giornata segna il ritorno dell’atletica nella sua storica casa cittadina e sarà accompagnata da una manifestazione sportiva che registra numeri significativi: 400 atleti iscritti in un giorno infrasettimanale, un risultato che testimonia l’entusiasmo delle società, dei tecnici e degli atleti, a partire dai più giovani.

La riapertura sarà celebrata con la prima tappa del circuito “Tutti in Pista 2026”, il Campionato di società Esordienti, le gare della categoria Ragazzi, indicative per ACT Under 14, e le competizioni extra riservate alle categorie Cadetti, Assoluti e Master.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il ritrovo di giurie e concorrenti è fissato alle ore 15.00 presso il Campo Scuola “Lucio Montanile”. Dalle 15.45 alle 16.20 si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione con il taglio del nastro. Alle 16.30 prenderanno il via le gare del CDS Esordienti e delle categorie extra, mentre le premiazioni sono previste alle ore 19.00.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’onorevole Mauro D’Attis, il delegato provinciale CONI Martino D’Amuri, gli assessori comunali Maria Lucia Vantaggiato e Teodoro Scarano, il segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Cannalire, il presidente regionale FIDAL Puglia Eusebio Haliti, il consigliere regionale FIDAL Michele Cuoco, il delegato FIDAL Brindisi Vito Miccoli e la fiduciaria regionale dei giudici di gara Ilaria Malcangi.

A condurre la manifestazione sarà Claudio Lo Russo, speaker nazionale e fiduciario tecnico regionale.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Brindisi, della Regione Puglia, di Puglia 2026 Regione Europea dello Sport, di Atletica Puglia e del Comitato provinciale FIDAL Brindisi.

MICCOLI: «RIAPRIAMO IL FUTURO DELL’ATLETICA A BRINDISI»

«Siamo felici, emozionati e pronti a ripartire – commenta Vito Miccoli, delegato provinciale FIDAL Brindisi –. Vedere 400 atleti iscritti di venerdì è un segnale fortissimo, un successo inaspettato. Dopo anni di sacrifici, trasferte e palestre improvvisate, la pista “Lucio Montanile” torna a essere la casa di tutti i bambini e delle società brindisine. Domani non inauguriamo solo una pista, riapriamo il futuro dell’atletica a Brindisi. Vi aspettiamo al Masseriola».

Per atleti, tecnici, società sportive e cittadini l’appuntamento è dunque per venerdì 30 ottobre, alle ore 15.30, al Campo Scuola “Lucio Montanile”, in Strada per Masseriola, a Brindisi, per celebrare insieme il ritorno dell’atletica leggera in città.

Info: segreteria@fidalbrindisi.it