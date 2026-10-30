Otto persone sono state arrestate nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Fasano. L’attività, disposta dal Comando provinciale di Brindisi, si è concentrata nelle aree di ritrovo giovanile e della movida.

A Fasano, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, già ai domiciliari, trovato fuori casa con 14 grammi di cocaina suddivisi in dosi. Le accuse sono detenzione di droga ai fini di spaccio ed evasione.

Un 51enne è stato arrestato per rapina impropria: secondo la ricostruzione, avrebbe nascosto in due borse alcune bottiglie di superalcolici pregiati prelevate in un supermercato. Fermato dal responsabile del negozio dopo aver superato le casse, lo avrebbe minacciato con una pistola giocattolo e colpito al volto. I Carabinieri, allertati, sono intervenuti e lo hanno bloccato.

Un altro 39enne è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Brindisi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, lui e un 36enne presente nell’abitazione sono stati arrestati in flagranza: i militari avrebbero trovato cocaina, hashish e crack, materiale per pesare e confezionare le sostanze e 3.275 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sempre a Fasano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 23enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare. Il giovane è stato trovato con cocaina, hashish, materiale per il confezionamento e 3.835 euro in contanti, anche questi ritenuti provento dello spaccio.

A Pezze di Greco un 43enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di espiazione della pena in regime di semilibertà, emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Lecce. Deve scontare tre anni di reclusione e pagare una multa di 270 euro per reati contro il patrimonio commessi nel 2023.

A Ostuni, infine, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 49enne, destinatario di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Deve scontare tre anni e dieci mesi di reclusione e pagare una multa di 1.800 euro per rapina in concorso e porto di armi od oggetti atti a offendere, reati commessi a Putignano e Rimini nel 2007.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Nel corso del servizio sono state inoltre identificate 88 persone, controllati 47 veicoli e un esercizio commerciale, elevate tre sanzioni per violazioni al Codice della strada e segnalate alla Prefettura due persone per uso personale di stupefacenti.