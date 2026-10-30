Dopo il successo casalingo contro la Virtus Molfetta, la Dinamo Basket Brindisi torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Sabato 31 ottobre, alle ore 18, i biancoazzurri ospiteranno l’Adria Bari al PalaZumbo, per la seconda gara consecutiva tra le mura amiche. La formazione di coach Sanchez arriva all’appuntamento forte della vittoria per 75-64 conquistata nell’ultimo turno davanti al proprio pubblico, tornato a riempire i gradoni del palazzetto dopo le prime due gare casalinghe disputate a porte chiuse. Una spinta importante per la squadra, che ha ritrovato il sostegno dei propri tifosi e ha risposto sul campo con una prestazione convincente, tornando subito al successo dopo la sconfitta esterna contro Monopoli. L’obiettivo è ora dare continuità ai risultati, confermando quanto di buono mostrato contro Molfetta e provando a sfruttare ancora il fattore campo.

Gli avversari: Dall’altra parte ci sarà un’Adria Bari che condivide con la Dinamo un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. La formazione guidata da coach Caporusso è reduce dal successo in trasferta sul campo di Castellaneta e arriverà a Brindisi con l’intenzione di dare seguito al proprio momento positivo. Si tratta di un roster giovane e dinamico, che può contare su diverse soluzioni offensive e su due riferimenti come l’esterno Pierucci e il centro Magugliani, tra i principali realizzatori della squadra.

Le dichiarazioni di coach Sanchez: “Stiamo lavorando molto bene e i ragazzi sono pronti a lottare insieme fino alla fine. L’Adria Bari è una squadra ostica, con tanti giocatori capaci di segnare e di trovare soluzioni offensive. Dovremo essere attenti a non concedere loro la possibilità di prendere ritmo e, allo stesso tempo, essere intelligenti nell’attaccare i loro punti deboli. Ci auguriamo di trovare un PalaZumbo pieno per festeggiare Halloween con una vittoria insieme ai nostri tifosi, che sabato scorso si sono fatti sentire in modo straordinario”.

Una sfida importante per entrambe le formazioni, appaiate in classifica e alla ricerca di conferme dopo l’ultimo turno. Per la Dinamo sarà fondamentale mantenere alta l’intensità, limitare le iniziative offensive degli avversari e affrontare la gara con la stessa determinazione mostrata contro Molfetta.

Arbitri dell’incontro: Marseglia Eros di Mesagne (Br) e Agresta Emanuele di Brindisi

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi