Ha riaperto al pubblico oggi 29 ottobre l’ufficio postale di San Michele Salentino, ristrutturato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7 mila uffici postali dei comuni con meno 15 mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori, oltre a una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Sono stati inoltre realizzati due sportelli ribassati per agevolare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi di Poste Italiane.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di San Michele Salentino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Poste Italiane