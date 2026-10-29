Valtur Brindisi comunica che, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto durante la gara di regular season disputata domenica 25 ottobre contro Avellino, l’atleta Ethan Esposito, sottoposto a risonanza magnetica presso il Centro Medico Optimum di Brindisi, ha evidenziato un’instabilità post-traumatica della spalla sinistra.
Il giocatore, valutato dallo staff medico-sanitario biancazzurro, dovrà essere sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico artroscopico alla spalla.
La società fornirà nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti sul decorso e sui tempi di recupero.
Ufficio Stampa New Basket Brindisi