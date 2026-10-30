Sfatato il tabù del quinto set lontano da casa, per la Olio Pantaleo Fasano è giunto il momento di sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico. Domenica 1° novembre, alle ore 17:00, i riflettori del Pala Vigna Marina si accenderanno per il terzo match casaligno della stagione. Avversario di turno in questa delicata giornata di Serie A2 femminile sarà la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, una formazione giovane e imprevedibile che promette di vendere cara la pelle.

La splendida prova di forza offerta domenica scorsa a Trento, culminata con una vittoria per 2-3, ha regalato una ventata di entusiasmo all’ambiente fasanese. Quel successo non ha solo mosso la classifica in trasferta, ma ha tolto un peso psicologico non indifferente alle ragazze di coach Paolo Totero, reduci da due beffarde sconfitte al tie-break nei primi due incontri interni del campionato.La parola d’ordine della settimana è stata “continuità”. Il caloroso pubblico fasanese attende ora una prestazione solida per tutti e tre i set, per poter festeggiare il primo successo pieno tra le mura amiche contro un gruppo che sta mostrando netti passi in avanti.La Cosedil F3 Motors Akademia Messina si presenta in Puglia ferita dai risultati ma tutt’altro che rassegnata. La squadra guidata da coach Leonardo Barbieri è reduce dal KO interno di mercoledì scorso contro Busto Arsizio, ma in questo avvio di torneo ha dimostrato di saper dare filo da torcere a chiunque, comprese le corazzate del girone unico.

L’organico messinese fa della giovinezza e dell’esplosività le sue armi migliori, potendo contare sul talento delle schiacciatrici Sara Bellia e Payton Henderson, che con i loro 46 e 60 punti stagionali rappresentano i principali terminali offensivi da disinnescare. Per Messina si apre un vero e proprio tour pugliese, dato che la domenica successiva faranno tappa ad Altamura. La sfida del Vigna Marina avrà inoltre un risvolto romantico: il ritorno da avversaria della centrale Laura Franceschini, lo scorso anno grande protagonista della promozione in maglia gialloblù.Nelle sessioni di allenamento settimanali, lo staff tecnico della Olio Pantaleo ha insistito molto sulla concentrazione nei momenti chiave dei set, cercando di limare quei passaggi a vuoto che finora sono costati cari nei finali di parziale.A fare da eco al lavoro in palestra sono le parole del libero Federica Vittorio:

“La nostra crescita è evidente, anche se paghiamo ancora lo scotto di qualche alto e basso di troppo. Il lavoro che facciamo in settimana è di altissimo livello e sono certa che presto impareremo a gestire meglio la pressione. Vincere a Trento ci ha sbloccate, ora serve continuità. Messina è una squadra giovane e affamata di punti, sarà una partita intensa dove i dettagli faranno la differenza. Davanti ai nostri tifosi vogliamo prenderci questa prima gioia interna e siamo pronte a lottare su ogni pallone”.

Il match sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Alberto Dell’Orso e Alberto Mancuso, mentre la gestione del Video Check sarà affidata a Michele Fumarola.Per gli appassionati che non potranno raggiungere gli spalti del Pala Vigna Marina, l’incontro sarà visibile in diretta streaming su DAZN. La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha inserito la gara nella modalità freemium: la visione sarà quindi totalmente gratuita, previo inserimento delle proprie credenziali o registrazione sul sito della piattaforma.

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