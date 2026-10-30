October 30, 2026
Ott 30, 2026    Posted by    Evidenza6, news

Anche quest’anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza, in collaborazione con la Asl ed il Simt di Brindisi, l’evento “Halloween con Avis”, che si terrà SABATO 31 OTTOBRE, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (ultimo emocromo), presso PIAZZA DELLA VITTORIA. Una serata all’insegna della solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue, condita da divertimento, giochi e trucchi mostruosi per bambini!

 

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE
Per donare occorre essere in buona salute: pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

 

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE
SABATO 31 ottobre, dalle 17 alle 21
ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

 

I NOSTRI APPELLI
Aiutiamo chi ha bisogn!
Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.
Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE
AVIS Comunale di Brindisi
Telefono: 3755282712 – 0831523232
Mail: brindisi.comunale@avis.it
Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV
Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

 

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV

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