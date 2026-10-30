Confesercenti Brindisi e il proprio CAT – Centro Assistenza Tecnica – esprimono grande soddisfazione per l’ottenimento del riconoscimento regionale di “Attività Storica e di Tradizione di Puglia” da parte di altre quattro realtà imprenditoriali e commerciali del territorio provinciale, che entrano ufficialmente nell’elenco delle imprese custodi della memoria economica, sociale e culturale delle proprie comunità.

Il riconoscimento rientra nell’ambito della Legge Regionale n. 30/2021, attraverso la quale la Regione Puglia promuove e tutela le attività commerciali, artigianali e di somministrazione che hanno saputo attraversare il tempo mantenendo intatto il proprio valore storico,

culturale ed economico.

Ecco le nuove attività storiche riconosciute con Determinazione della Regione Puglia n.196 del 24/09/2026:

GOLDEN BAR di Mesagne, inserita nella categoria Attività Storica;

IL FORNO DI ERASMO di Mesagne, riconosciuta come Bottega Artigiana Storica di Tradizione;

IMMAGINE di San Vito dei Normanni, inserita tra i Negozi Storici della Regione Puglia;

FORNO A LEGNA DA MIMINA DAL 1960 di Carovigno, riconosciuta come Bottega Storica di Tradizione.

Si tratta di attività che, grazie alla loro continuità operativa, alla capacità di conservare tradizioni, professionalità e rapporti di fiducia con la clientela, rappresentano autentici punti di riferimento per le rispettive comunità e testimonianze vive dell’identità del territorio, importanti sia per evitare la desertificazione commerciale anche in alcuni contesti periferici, sia per essere motivo di attrattività turistico-culturale.

Il CAT Confesercenti Brindisi, che cura l’intero iter amministrativo e documentale di ogni attività commerciale che si propone per ottenere il riconoscimento regionale di “Attività storica e di Tradizione della Regione Puglia”, conferma con questi nuovi riconoscimenti il proprio impegno nel supportare le aziende che intendono valorizzare la propria storia imprenditoriale attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla normativa regionale.

“Queste imprese non sono soltanto attività economiche – dichiara il presidente di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo – ma luoghi della memoria, della tradizione e della socialità. Tutelarle e valorizzarle significa preservare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità e a tutto il territorio.

Confesercenti Brindisi continuerà a promuovere le opportunità offerte dalla normativa regionale e a supportare le imprese interessate ad avviare il percorso per il riconoscimento di Attività Storica e di Tradizione di Puglia, contribuendo alla salvaguardia di un patrimonio imprenditoriale che rappresenta una delle più autentiche ricchezze del territorio”.