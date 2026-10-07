È la Puglia a conquistare il Trofeo CONI 2026 del GiocaFIPE, superando la Sicilia nella finale disputata a Castellaneta Marina. Sul podio, al terzo posto, la Calabria.

La manifestazione si è svolta in Puglia dal 4 al 7 ottobre e ha visto la partecipazione della sezione FIPE, con la delegazione guidata da Patrizia Messina. Con lei, le atlete Noemi Coppone e Gaia Vantaggiato hanno rappresentato il territorio brindisino nella competizione.

La vittoria pugliese premia il lavoro della squadra e delle società coinvolte, e porta in primo piano anche l’impegno di Brindisi nella promozione della pesistica tra i giovani.

Un risultato importante per la delegazione regionale, che ha chiuso il torneo al primo posto davanti alla Sicilia e alla Calabria.