Valtur Brindisi informa tutti i tifosi e appassionati di pallacanestro che, fino alla mezzanotte di mercoledì 7 ottobre, è ancora possibile sottoscrivere un abbonamento alla stagione sportiva 2026/27. Ultimi tre giorni utili per assicurarsi un posto al PalaPentassuglia per supportare dal vivo gli atleti biancoazzurri che hanno già fatto entusiasmare gli animi dei supporters in questo inizio di stagione da due vittorie su altrettanti incontri.

La procedura è attiva sia al New Basket Store (lunedì 16:45-20:15; martedì-mercoledì 09:30-13:00 e 16:45-20:15) sia online sul portale Vivaticket.

MODALITÀ

Sono incluse le 18 partite interne di regular season Serie A2, a partire dal prossimo match interno contro Torino in programma sabato 17 ottobre fino al 26 aprile 2026, ultima giornata di campionato; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Ogni forma di abbonamento, sia intero che ridotto, garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo.

RATEIZZAZIONE IMPORTO

Anche per questa stagione sportiva, è confermata la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso la rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con Banca Popolare Pugliese.

Per l’attivazione della procedura, sarà necessario scegliere il posto al New Basket Store e recarsi presso la filiale BPP situata a Brindisi in Corso Garibaldi n.112, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 eccetto il giovedì, per gestire tutti gli aspetti della pratica di finanziamento.

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it