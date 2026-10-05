Successo a Brindisi, nelle acque dello “Stadio del Vento”, per la seconda edizione del Trofeo “Trombillo” riservato alla classe “Optimist” ed organizzato dal Circolo della Vela e dalla Lega Navale di Brindisi.

Le regate si sono svolte oggi, domenica 4 ottobre. Nel gruppo “A” il primo posto è stato conquistato da Antonio Anglani (Lega Navale), il secondo posto da Lorenzo Calianno (Lega Navale) e il terzo da Carlotta Cota (Lega Navale).

Nel gruppo “B”, invece, primo posto per Francesco Mitrotta (Circolo della Vela Brindisi), secondo posto per Lucio Carluccio (Lega Navale) ed il terzo per Leon Kester (Lega Navale).

Nel gruppo New Entry, primo posto per Alberto Carrino (Circolo della Vela Brindisi), secondo posto per Daniele Francot (Circolo della Vela Brindisi) e terzo posto per Matilda Palazzo (Circolo della Vela Brindisi)

Il Trofeo “Trombillo” è una delle tante regate organizzate dai sodalizi brindisini nel corso dell’anno, grazie anche alle attività svolte dalle rispettive scuole-vela e si candida a diventare un appuntamento fisso della vela giovanile brindisina.