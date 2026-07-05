

Si è conclusa con la vittoria di “Freedom”, imbarcazione di Saverio Ricco della Lega Navale Italiana di Brindisi, la XV edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona. L’equipaggio brindisino si è imposto nella classifica overall in tempo compensato, conquistando il prestigioso Trofeo “Mirko Gallone”, principale riconoscimento della manifestazione.

La traversata aveva visto invece il dominio in tempo reale del catamarano “Nyo”, portacolori del Circolo Velico Bisceglie, che aveva tagliato per primo il traguardo nel Marina di Orikum, aggiudicandosi il Trofeo dell’Accoglienza. A bordo dell’imbarcazione erano presenti il presidente della VIII Zona FIV, Alberto La Tegola, e il presidente del Circolo della Vela, Nino Caso.

Al momento dell’arrivo, “Nyo” aveva preceduto “Vision” di Stefano Mignini (LNI Brindisi) e “Shamadi” di Egidio Lopane (LNI Taranto), seguite da “Freedom”, “Settemari” – prima classificata nella classe ORC –, “Grande Cesare” e “Talitha”. Nella Veleggiata si era distinta “Sacripante”, risultata la migliore classificata.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 4 luglio nel Marina di Orikum, in Albania, in un clima di festa e alla presenza di numerose autorità, tra cui il ministro albanese per il Turismo, la Cultura e lo Sport Blendi Gonxhja e il Console Generale d’Italia a Valona Achille Provenzano. Ad aprire la serata è stato il saluto del presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi, Gianluca Fischetto, prima della consegna dei trofei ai vincitori.

Questi i primi classificati nelle diverse categorie:

Real Time 1: “Sacripante” di Costanzo De Padova (LNI Otranto);

Real Time 2: “Baruffa” di Agostino Penta (LNI Brindisi);

Multiscafi: “Nyo” di Silvium Sea Srl (Circolo Velico Bisceglie);

ORC Gran Crociera: “Vision” di Stefano Mignini (LNI Brindisi);

ORC C: “Maela” di Lombardo-Pizzi (LNI Brindisi);

ORC A-B: “Freedom” di Saverio Ricco (LNI Brindisi).

La serata conclusiva è stata animata dall’esibizione di un gruppo musicale albanese guidato dai cantanti Ardian e Kastriot e si è chiusa con l’estrazione dei premi messi a disposizione dagli sponsor tecnici.

La XV Regata del Grande Salento, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Brindisi in collaborazione con il Marina di Orikum, conferma così il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per la vela d’altura nell’Adriatico, consolidando il legame sportivo e culturale tra le due sponde del mare.