8 luglio 2026, ore 10:00 — Scuola Internazionale di Cucina Mediterranea, Ceglie Messapica

PRIMA è l’anteprima del Ceglie Food Festival, la manifestazione che ogni agosto porta a Ceglie Messapica la cucina del territorio, aperta alla città e costruita dagli operatori che quella cucina la fanno ogni giorno. PRIMA viene prima, nel tempo e nel senso. Si propone come il momento in cui la comunità del cibo si riunisce non per mettersi in vetrina ma per pensarsi: un forum di confronto rivolto soprattutto agli operatori, che prepara la città al festival che verrà. Quest’anno è alla sua prima edizione. Con il festival, PRIMA condivide il tema che li attraversa entrambi: Patrimonio Vivo. Un patrimonio che non si conserva in una teca, ma si tiene in vita praticandolo — coltivandolo, cucinandolo, trasmettendolo. Nel dicembre 2025 la cucina italiana è entrata nel Patrimonio Immateriale dell’UNESCO: non un traguardo da celebrare, ma una responsabilità da raccogliere. La domanda da cui PRIMA parte è semplice e scomoda: adesso, chi se ne prende cura?

Un percorso, non un programma

Il forum non si articola per settori separati, ma come una catena narrativa: dal seme alla tavola, dalla tavola al racconto. Sette voci si alternano lungo questo filo, ciascuna custode di un passaggio:

• Francesco Gioia — Coordinatore PRIMA e Ceglie Food Festival — l’apertura, la lente

• Cosimo Bellanova — Assessore alla Cultura e al Turismo, Ceglie Messapica — il luogo

• Angelo Giordano — Agronomo e seed saver — la radice, il seme

• Felice Suma — Responsabile Presidi Slow Food Puglia — il sistema

• Domingo Schingaro — Executive Chef, Borgo Egnazia – Ristorante Due Camini — la mano, la trasformazione

• Annamaria Cito — Professoressa, Istituto Alberghiero di Ceglie Messapica — la trasmissione

• Alfredo De Liguori — Responsabile Puglia Promozione — la destinazione

A guidare il confronto, la giornalista Lucia Portolano, moderatrice del forum.

Il confronto tocca ciò che riguarda direttamente chi lavora nella ristorazione e nella produzione: identità e appartenenza attraverso il cibo, sviluppo sociale ed economico del territorio, accoglienza ed esperienza dei visitatori, il futuro degli eventi gastronomici nelle città pugliesi.

Ingresso aperto al pubblico.

INVITO AI RISTORATORI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE

PRIMA nasce per e con chi la cucina cegliese la pratica ogni giorno. Prima che la città si apra al festival di agosto, vi invitiamo a essere parte del momento in cui la comunità del cibo si ferma a pensarsi — non una vetrina, ma un confronto vero su cosa significhi custodire un patrimonio che il mondo, da dicembre, riconosce come proprio.

La vostra presenza l’8 luglio non è solo gradita: è la ragione per cui questo forum esiste. Scuola Internazionale di Cucina Mediterranea, Ceglie Messapica 8 luglio 2026, ore 10:00