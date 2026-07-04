Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi sono impegnate dalla giornata odierna nello spegnimento di un vasto incendio di vegetazione sviluppatosi nella zona industriale del capoluogo.

Le fiamme stanno interessando un’ampia area caratterizzata da sterpaglie e canneto, alimentando un fronte di fuoco esteso che sta richiedendo un intenso lavoro di contenimento per evitare la propagazione alle aree limitrofe.

Sul posto operano tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le attività sono concentrate nel circoscrivere il rogo e ridurne l’avanzamento.

Presente anche il personale D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), incaricato di monitorare l’evoluzione dell’incendio e valutare l’eventuale richiesta di supporto aereo.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.